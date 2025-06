Nowy szlak migracyjny prowadzi ze wschodniej Libii, co powoduje gwałtowny wzrost liczby migrantów z Egiptu i Bangladeszu docierających do Grecji.

Od stycznia do początku czerwca ponad 57 tys. migrantów dotarło do Europy drogą morską - wynika z informacji przekazanych przez Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców (UNHCR). Głównie to mieszkańcy Egiptu i Bangladeszu, którzy stali się wiodącą narodowością opuszczającą wybrzeże Libii i udającą się do Włoch.