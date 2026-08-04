W skrócie Strażacy w Grecji próbują opanować pożar trwający od pięciu dni na przedmieściach Aten, ale sytuacja pozostaje trudna i nieprzewidywalna.

We wtorek warunki pogodowe pozwoliły na użycie ponad 30 samolotów gaśniczych oraz udział ponad 500 strażaków w akcji w rejonie góry Kitajron.

Pożary w Grecji objęły ponad 13 tys. hektarów wokół Aten, zginęło już pięciu strażaków, a przyczyną zagrożenia są wysokie temperatury, susza i silny wiatr.

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We wtorek silny wiatr, który utrudniał akcję gaśniczą nieco zelżał, dzięki czemu możliwe stało się wykorzystanie samolotów gaśniczych. Strażacy mają nadzieję, że dzięki temu uda się opanować ogień.

- Dzisiaj ponad 30 samolotów zostanie wysłanych w okolicę. Chcemy kontrolować sytuację - poinformował rzecznik straży pożarnej Yiannis Artopis w rozmowie z telewizją TV ERT. W akcji gaśniczej, oprócz samolotów, bierze udział również ponad 500 strażaków.

Pożar ma miejsce w okolicach wiosek w pobliżu góry Kitajron znajdującej się ok. 60 km na północny zachód od Aten. Strażacy ostrzegają, że zagrożony teren jest ogromny i trudno dostępny, a sytuacja może w każdej chwili ulec pogorszeniu, jeśli wiatr ponownie przybierze na sile.

Grecja. Potężne pożary na przedmieściach Aten. Ofiary wśród strażaków

Pożary w Grecji trwają od kilku dni i objęły znaczne połacie terenu. Tylko w okolicach Aten spłonęło od piątku ponad 13 tys. hektarów.

Premier Kyriakos Mitsotakis ostrzegł, że kraj zmaga się z "wyjątkowo trudną sytuacją". Poważne zagrożenie pożarowe związane jest z wysokimi temperaturami i suszą. W ostatnich dniach w Grecji wiał również silny wiatr, który sprawiał, że ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.

W trakcie akcji gaśniczych w całym kraju zginęło już pięciu strażaków. W ubiegłym tygodniu trzech strażaków poniosło śmierć na Krecie i Półwyspie Peloponeskim. Z kolei w niedzielę doszło do zderzenia w powietrzu dwóch helikopeterów gaśniczych na przedmieściach Aten. W wypadku zginęło dwóch pilotów: jeden z Grecji, a drugi z Danii.

Źródło: AFP



