Grecja walczy z ogniem. Strażacy sięgnęli po inne środki, mowa o przełomie

Krzysztof Ryncarz

Krzysztof Ryncarz

Greccy strażacy mają nadzieję na opanowanie pożaru, który od pięciu dni trawi tereny na przedmieściach Aten. Nieco łagodniejsze porywy wiatru pozwoliły na wykorzystanie samolotów gaśniczych. Jednocześnie służby zaznaczają, że sytuacja nadal pozostaje trudna, a ogień może w każdej chwili ponownie zacząć się rozprzestrzeniać.

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Strażacy w specjalnych strojach przy czerwonym wozie gaszą pożar lasu, nad którym unoszą się kłęby dymu
Grecja mierzy się z poważnymi pożaramiAris Oikonomou/AnadoluGetty Images

W skrócie

  • Strażacy w Grecji próbują opanować pożar trwający od pięciu dni na przedmieściach Aten, ale sytuacja pozostaje trudna i nieprzewidywalna.
  • We wtorek warunki pogodowe pozwoliły na użycie ponad 30 samolotów gaśniczych oraz udział ponad 500 strażaków w akcji w rejonie góry Kitajron.
  • Pożary w Grecji objęły ponad 13 tys. hektarów wokół Aten, zginęło już pięciu strażaków, a przyczyną zagrożenia są wysokie temperatury, susza i silny wiatr.
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We wtorek silny wiatr, który utrudniał akcję gaśniczą nieco zelżał, dzięki czemu możliwe stało się wykorzystanie samolotów gaśniczych. Strażacy mają nadzieję, że dzięki temu uda się opanować ogień.

- Dzisiaj ponad 30 samolotów zostanie wysłanych w okolicę. Chcemy kontrolować sytuację - poinformował rzecznik straży pożarnej Yiannis Artopis w rozmowie z telewizją TV ERT. W akcji gaśniczej, oprócz samolotów, bierze udział również ponad 500 strażaków.

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Pożar ma miejsce w okolicach wiosek w pobliżu góry Kitajron znajdującej się ok. 60 km na północny zachód od Aten. Strażacy ostrzegają, że zagrożony teren jest ogromny i trudno dostępny, a sytuacja może w każdej chwili ulec pogorszeniu, jeśli wiatr ponownie przybierze na sile.

Grecja. Potężne pożary na przedmieściach Aten. Ofiary wśród strażaków

Pożary w Grecji trwają od kilku dni i objęły znaczne połacie terenu. Tylko w okolicach Aten spłonęło od piątku ponad 13 tys. hektarów.

Premier Kyriakos Mitsotakis ostrzegł, że kraj zmaga się z "wyjątkowo trudną sytuacją". Poważne zagrożenie pożarowe związane jest z wysokimi temperaturami i suszą. W ostatnich dniach w Grecji wiał również silny wiatr, który sprawiał, że ogień rozprzestrzeniał się bardzo szybko.

W trakcie akcji gaśniczych w całym kraju zginęło już pięciu strażaków. W ubiegłym tygodniu trzech strażaków poniosło śmierć na Krecie i Półwyspie Peloponeskim. Z kolei w niedzielę doszło do zderzenia w powietrzu dwóch helikopeterów gaśniczych na przedmieściach Aten. W wypadku zginęło dwóch pilotów: jeden z Grecji, a drugi z Danii.

Źródło: AFP

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