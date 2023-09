Bukareszt: Konferencja przywódców. Grecja nowym członkiem Inicjatywy Trójmorza

- Sukces tego szczytu to przystąpienie do Inicjatywy Trójmorza Grecji. Grecja została przyjęta jako państwo Unii Europejskiej na pełnych prawach członkowskich do Trójmorza, ale sukcesem jest również przystąpienie jako partnera stowarzyszonego Mołdawii oraz Ukrainy - (...) dwóch państw, które są na ścieżce wejścia do Unii Europejskiej - powiedział prezydent na konferencji prasowej.