W skrócie Całodobowy strajk generalny w Grecji wstrzymał pracę sektora publicznego, paraliżując transport lotniczy oraz morski w całym kraju.

Protestujący domagają się m.in. podwyżek płac, przywrócenia dodatkowych wynagrodzeń oraz wprowadzenia odgórnych limitów czynszów za wynajem mieszkań.

W ponad 70 greckich miastach zaplanowano manifestacje, których uczestnicy żądają również obniżek podatków, w tym zniesienia VAT-u na żywność i wyższych nakładów na służbę zdrowia.

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W środę w Grecji rozpoczął się ogólnokrajowy strajk, który potrwa 24 godziny. W ponad 70 miastach zaplanowano manifestacje.

Wezmą w nich udział m.in. zatrudnieni w budżetówce, ale też pracownicy zrzeszeni w związkach zawodowcach różnych gałęzi greckiej gospodarki.

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Jak podaje portal Ekathimerini, strajk już sparaliżował transport lotniczy i morski w Grecji. Wstrzymano większość wylotów na 15 lotniskach regionalnych, a linie Aegean Airlines i Sky Express wstrzymały loty krajowe.

Również promy i inne jednostki realizujące transport zbiorowy pomiędzy wyspami pozostały w dokach.

Stajki w Grecji. Polskie MSZ opublikowało ostrzeżenie

W związku ze strajkami polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych opublikowało ostrzeżenie dla wszystkich obywateli RP przebywających w Grecji lub planujących podróż. "Należy zachować ostrożność i uwzględnić potencjalne problemy przy planowaniu podróży" - przekazał resort.

"Spodziewaj się: zmian w rozkładach jazdy środków transportu (metro, kolej miejska, tramwaje mogą kursować w ograniczonych godzinach - np. od godz. 09:00 do godz. 18:00), utrudnień na lotniskach, utrudnień w ruchu promowym, łącznie z odwołaniem kursowania promów, ograniczeń w poruszaniu się w centrach dużych miast ze względu na zaplanowane demonstracje, zakłóceń w funkcjonowaniu służb publicznych" - podał MSZ.

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Grecja. Strajk sparaliżował cały kraj

Strajk koordynuje ADEDY, największy związek zawodowy w greckim sektorze publicznym, liczący blisko 450 tys. członków. Głowna manifestacja rozpoczęła się po godz. 10.30 przed gmachem Uniwersytetu Ateńskiego. Dotąd nie ma zgłoszeń o gwałtownym przebiegu wystąpień.

Serwis Athens Voice wśród najważniejszych postulatów strajkujących wymienia żądanie wprowadzenia "znacznej podwyżki płac w celu pokrycia strat siły nabywczej". Pracownicy chcą także przywrócenia wypłaty 13. i 14. wynagrodzeń.

Grecy żądają podwyżek i reformy podatkowej

Protestujący Grecy żądają przekształcenia kontraktów na stabilne umowy o pracę, uruchomienie naboru, który zapełniłby wakaty w administracji oraz wprowadzenia ochrony lokatorów.

W tym obszarze postulowane jest ustanowienie maksymalnych wysokości czynszu i zakaz licytacji komorniczych zamieszkanych lokali.

Wśród postulatów wymienia się też zwiększenie kwoty wolnej od podatku do 12 tys. euro (i kolejne 3 tys. euro za każde dziecko), zniesienia podatku VAT na żywność i wycofanie specjalnego podatku, jakimi rząd objął paliwa.

Demonstranci domagają się także zwiększenia nakładów na zdrowie publiczne i edukację.

Źródła: Ekathimerini, Athens Voicem, Ta Nea



