Wraz z ogłoszeniem wyników wyborów do Tajpej zaczęły spływać gratulacje, m.in. od Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii, Japonii i Kanady. Komentarze dyplomatów i członków rządów były pełne komplementów dotyczących jakości tajwańskiej demokracji, lecz w żadnym stopniu nie odnosiły się do statusu wyspy. Mimo to spotkały się one z natychmiastową reakcją Chińskiej Republiki Ludowej, która uznaje wyspę za swoje terytorium.