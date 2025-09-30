Ukraina Rosja
"Grasz w niebezpieczną grę". Orban napisał do Tuska

"Drogi Donaldzie Tusku. Możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są w stanie wojny. Unia Europejska też nie" - napisał premier Węgier Viktor Orban, zwracając się do Donalda Tuska. Dzień wcześniej polski premier podczas Warsaw Security Forum podkreślał, że "wojna w Ukrainie jest też naszą wojną".

Viktor Orban we wpisie w mediach społecznościowych odpowiedział na wystąpienie Donalda Tuska otwierające Warsaw Security Forum. Szef polskiego rządu podkreślał w poniedziałek, że wojna w Ukrainie, "czy się to komuś podoba, czy nie", jest też "naszą wojną".

- Musimy mieć świadomość, (...) że to jest nasza wojna, bo wojna w Ukrainie jest tylko częścią tego upiornego projektu, który raz na jakiś czas pojawia się na świecie. I celem tego politycznego projektu jest zawsze to samo. Jak zniewolić narody, jak odebrać wolność poszczególnym ludziom, co zrobić, żeby zatriumfowały autorytaryzmy, despocje, okrucieństwo, brak praw człowieka - mówił polski premier.

    Tusk ostrzegał, że jeśli wojna zostanie przegrana, to "konsekwencje tego dotykać będą nie tylko naszego pokolenia, ale także następnych pokoleń". - W Polsce, w całej Europie, w Stanach Zjednoczonych, wszędzie na świecie - dodawał.

    Viktor Orban reaguje na słowa Tuska. "Grasz w niebezpieczną grę"

    Viktor Orban odpowiedział na wystąpienie Tuska we wtorek. "Możesz myśleć, że jesteś w stanie wojny z Rosją, ale Węgry nie są w stanie wojny. Unia Europejska też nie" - napisał w serwisie X, zwracając się bezpośrednio do polskiego premiera.

    "Grasz w niebezpieczną grę, narażając życie i bezpieczeństwo milionów Europejczyków. To bardzo źle!" - podsumował.

    Do swojego wpisu Orban dołączył artykuł, w którym prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski reagując na słowa Tuska, wezwał do stworzenia wspólnego systemu obrony powietrznej.

