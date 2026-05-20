"Graniczy z obłędem". Kreml grzmi po sugestii przedstawiciela kraju NATO

Patryk Idziak

Kreml zareagował na wypowiedź ministra spraw zagranicznych Litwy Kęstutisa Budrysa, który sugerował, że NATO powinno zademonstrować zdolność do uderzenia na obwód królewiecki. - To oświadczenie graniczy z obłędem - skomentował Dmitrij Pieskow. Rosja groziła wcześniej, że każda próba blokowania jej eksklawy nad Morzem Bałtyckim spotka się z reakcją.

Dmitrij Pieskow i Kęstutis Budrys w garniturach na tle mapy Europy Środkowo-Wschodniej, jeden trzyma dokument.
Dmitrij Pieskow zareagował na wywiad z szefem MSZ Litwy Kęstutisem BudrysemGoogle Maps; MAXIM SHEMETOV / POOL, DILARA IREM SANCAR / ANADOLUAFP

W skrócie

  • Kreml stanowczo zareagował na sugestię ministra spraw zagranicznych Litwy dotyczącą demonstracji siły NATO wobec obwodu królewieckiego.
  • Rzecznik Kremla określił państwa bałtyckie jako maniakalnie antyrosyjskie i stwierdził, że nie powinno się traktować tych deklaracji poważnie.
  • Rosja uznaje obwód królewiecki za strategiczny, podkreślając jego znaczenie jako kwatery głównej Floty Bałtyckiej.
W poniedziałkowym wywiadzie dla "Neue Zurcher Zeitung" szef MSZ Litwy powiedział, że jego zdaniem wojska NATO powinny zademonstrować Rosji swoją siłę, wykorzystując do tego obwód królewiecki.

- Musimy pokazać Rosjanom, że jesteśmy zdolni przeniknąć do małej twierdzy, którą zbudowali w Królewcu. NATO ma zdolności, jeśli zajdzie taka potrzeba, do zrównania z ziemią rosyjskich systemów obrony powietrznej i baz rakietowych w tym miejscu - przekonywał Kęstutis Budrys.

Na stwierdzenie przez dziennikarza, że Europa jest zagrożona, litewski minister wygłosił pokrzepiającą ocenę. "Rosjanie pielęgnują mit, że mogą przebić kraje bałtyckie w dwa dni. Ta narracja została już dawno obalona. To daje nam siłę, by działać na Litwie" - powiedział.

Reakcja Kremla na słowa szefa MSZ Litwy. Pieskow skrytykował państwa bałtyckie

- To oświadczenie graniczy z obłędem - zareagował na słowa litewskiego ministra rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pytany przez dziennikarzy rosyjskiej telewizji, co Rosja twierdzi o takich deklaracjach, odrzekł, że nie należy ich traktować poważnie.

- Niestety, państwa bałtyckie naprawdę są maniakalnie antyrosyjskie. Te antyrosyjskie nastroje ich oślepiają, uniemożliwiają myślenie o przyszłości i nie pozwalają im robić tego, co leży w interesie tych krajów - dodał.

Przedstawiciel Władimira Putina nie pierwszy raz wypowiedział się negatywnie o Litwie. W ostatnich tygodniachMoskwa wyrażała obawy, że państwa bałtyckie potajemnie udostępniają Ukrainie swoje terytoria, by ta mogła wystrzeliwać drony na cele w Rosji. Zarówno Kijów, jak i wszystkie trzy oskarżane kraje, zaprzeczyły.

Obwód królewiecki ważny dla Rosji. To strategiczne miejse

Rosja wielokrotnie oskarżała też państwa Zachodu o chęć izolacji Królewca. W grudniu ubiegłego roku Putin zagroził, że wszelkie próby ustanowienia blokady spowodują ryzyko wybuchu "konfliktu na dużą skalę".

Obwód królewiecki to rosyjska eksklawa nad Morzem Bałtyckim, która leży między Polską a Litwą, pełniąca funkcję kwatery głównej Floty Bałtyckiej Rosji. Obszar ma około miliona mieszkańców i jest silnie zmilitaryzowany.

Źródła: Reuters, "Neue Zurcher Zeitung"

