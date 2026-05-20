W skrócie Kreml stanowczo zareagował na sugestię ministra spraw zagranicznych Litwy dotyczącą demonstracji siły NATO wobec obwodu królewieckiego.

Rzecznik Kremla określił państwa bałtyckie jako maniakalnie antyrosyjskie i stwierdził, że nie powinno się traktować tych deklaracji poważnie.

Rosja uznaje obwód królewiecki za strategiczny, podkreślając jego znaczenie jako kwatery głównej Floty Bałtyckiej.

W poniedziałkowym wywiadzie dla "Neue Zurcher Zeitung" szef MSZ Litwy powiedział, że jego zdaniem wojska NATO powinny zademonstrować Rosji swoją siłę, wykorzystując do tego obwód królewiecki.

- Musimy pokazać Rosjanom, że jesteśmy zdolni przeniknąć do małej twierdzy, którą zbudowali w Królewcu. NATO ma zdolności, jeśli zajdzie taka potrzeba, do zrównania z ziemią rosyjskich systemów obrony powietrznej i baz rakietowych w tym miejscu - przekonywał Kęstutis Budrys.

Na stwierdzenie przez dziennikarza, że Europa jest zagrożona, litewski minister wygłosił pokrzepiającą ocenę. "Rosjanie pielęgnują mit, że mogą przebić kraje bałtyckie w dwa dni. Ta narracja została już dawno obalona. To daje nam siłę, by działać na Litwie" - powiedział.

Reakcja Kremla na słowa szefa MSZ Litwy. Pieskow skrytykował państwa bałtyckie

- To oświadczenie graniczy z obłędem - zareagował na słowa litewskiego ministra rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Pytany przez dziennikarzy rosyjskiej telewizji, co Rosja twierdzi o takich deklaracjach, odrzekł, że nie należy ich traktować poważnie.

- Niestety, państwa bałtyckie naprawdę są maniakalnie antyrosyjskie. Te antyrosyjskie nastroje ich oślepiają, uniemożliwiają myślenie o przyszłości i nie pozwalają im robić tego, co leży w interesie tych krajów - dodał.

Przedstawiciel Władimira Putina nie pierwszy raz wypowiedział się negatywnie o Litwie. W ostatnich tygodniachMoskwa wyrażała obawy, że państwa bałtyckie potajemnie udostępniają Ukrainie swoje terytoria, by ta mogła wystrzeliwać drony na cele w Rosji. Zarówno Kijów, jak i wszystkie trzy oskarżane kraje, zaprzeczyły.

Obwód królewiecki ważny dla Rosji. To strategiczne miejse

Rosja wielokrotnie oskarżała też państwa Zachodu o chęć izolacji Królewca. W grudniu ubiegłego roku Putin zagroził, że wszelkie próby ustanowienia blokady spowodują ryzyko wybuchu "konfliktu na dużą skalę".

Obwód królewiecki to rosyjska eksklawa nad Morzem Bałtyckim, która leży między Polską a Litwą, pełniąca funkcję kwatery głównej Floty Bałtyckiej Rosji. Obszar ma około miliona mieszkańców i jest silnie zmilitaryzowany.

Źródła: Reuters, "Neue Zurcher Zeitung"





