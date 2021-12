Strategiczne bombowce Tupolew Tu-22M3 mają patrolować przestrzeń powietrzną wzdłuż zachodniej granicy Białorusi - podało w sobotę białoruskie Ministerstwo Obrony.

Reuters donosi, że we wcześniejszych patrolach granicy polsko-białoruskiej brały udział odrzutowce Su-30SM z Białorusi i Rosji.

Stosunki Białorusi z UE pozostają napięte z powodu kryzysu migracyjnego.

Samolot bombowy średniego lub dalekiego zasięgu

Tupolew Tu-22M3 to rosyjski samolot bombowy średniego lub dalekiego zasięgu przeznaczony do wykonywania uderzeń bombowo-rakietowych na cele naziemne rozmieszczone w strefie operacyjnej przeciwnika. Projekt Tu-22M jest nowszą wersją modelu Tu-22. Najbardziej widoczną różnicą jest zastosowanie w konstrukcji Tu-22M skrzydeł o zmiennej geometrii.

Od momentu wejścia do służby największym użytkownikiem Tu-22M pozostaje rosyjskie Lotnictwo Dalekiego Zasięgu, posiadające co najmniej 125 maszyn. Podstawowym zadaniem Backfire'ów w tej formacji wojskowej jest penetracja nieprzyjacielskiego terytorium i niszczenie bombami i pociskami kierowanymi celów położonych głęboko na zapleczu przeciwnika. Drugim wielkim użytkownikiem jest rosyjskie Lotnictwo Morskie, do którego na początku lat 90. XX wieku przeniesiono 47 samolotów Tu-22M, stacjonujących obecnie głównie w bazach na dalekiej północy.