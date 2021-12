"Te fikcyjne osoby krytykowały Polskę w języku angielskim, polskim i kurdyjskim, m.in. publikując zdjęcia i filmy o polskich strażnikach granicznych, rzekomo naruszających prawa migrantów" - przekazał Facebook w środowym komunikacie. Aby uwiarygodnić fałszywe konta, na zdjęcia profilowe dodawano fotografie fikcyjnych twarzy wygenerowanych za pomocą sztucznej inteligencji, tak zwanej technologii "deepfake", dodaje Facebook.

Fałszywe konta z Polski

Gigant cyfrowy przekazał, że zidentyfikował i usunął 41 kont na Facebooku, cztery konta na Instagramie i pięć grup na Facebooku powiązanych z białoruskim KGB.

Facebook znalazł również inną sieć kont, która powstała w Polsce. Tym razem były to fałszywe osoby udające migrantów z Bliskiego Wschodu, próbujący odwieść ludzi od wjazdu do Unii Europejskiej. "Te fałszywe osoby twierdziły, że dzielą się własnymi negatywnymi doświadczeniami związanymi z próbami przedostania się z Białorusi do Polski i pisały o trudnym życiu migrantów w Europie" - przekazał Facebook.

Firma nie sprecyzowała, kto konkretnie stoi za tą siecią, twierdzi tylko, że powstała w Polsce. Sieć obejmowała 31 kont na Facebooku, cztery konta na Instagramie i cztery grupy na Facebooku.