Grad wielkości grejpfrutów w USA. Żywioł zniszczył jedno z miast

Marcin Czekaj

Teksas zmaga się ze skutkami gwałtownego tornada. Żywioł uderzył w miasto Mineral Wells, powodując znaczące zniszczenia. Gwałtowne zjawiska pogodowe w USA są częścią systemu burzowego, który od kilku dni przemierza kraj. Doprowadził on m.in. opadów gradu w Missouri. Spadające tam bryły lodu miały wielkość grejpfrutów.

dziewczynka trzyma duży kawałek gradu, w tle zniszczenia po burzy lub tornadzie w USA
W skrócie

  • Teksas zmaga się ze skutkami gwałtownego tornada, które uderzyło w miasto Mineral Wells, uszkadzając domy i obiekty przemysłowe.
  • W Teksasie dwie osoby zostały hospitalizowane, a kilka innych odniosło lżejsze obrażenia, nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani osób zaginionych.
  • W południowych i środkowych regionach USA występują gwałtowne zjawiska pogodowe, w tym grad wielkości grejpfrutów w Missouri, niszczący pojazdy i infrastrukturę.
Amerykański stan Teksas zmaga się ze skutkami gwałtownego tornada, które we wtorkowe popołudnie czasu lokalnego uderzyło w miasto Mineral Wells, położone około 50 km na zachód od Dallas.

Żywioł uszkodził domy i obiekty przemysłowe. O zdarzeniu poinformowała m.in. stacja CNN.

Według aktualnych informacji dwie osoby w Teksasie zostały hospitalizowane, a kilka innych odniosło lżejsze obrażenia. Nie odnotowano ofiar śmiertelnych ani zgłoszeń o osobach zaginionych - poinformował szef miejscowej straży pożarnej Ryan Dunn.

Tornado w Teksasie. Zniszczona znaczna część miasta Mineral Wells

Jak relacjonowała telewizja CNN, w Mineral Wells tornado zniszczyło znaczną część miasta. Spowodowało też m.in. poważne uszkodzenia domów i obiektów przemysłowych, a na drogach i parkingach zalegają szczątki różnych konstrukcji.

Lokalne władze wprowadziły godzinę policyjną w celu zabezpieczenia najbardziej zniszczonych obszarów. Dla mieszkańców utworzono centrum pomocy w jednej ze szkół. - Otrzymaliśmy ogromne wsparcie - podkreślił szef policji Tim Denison.

Stacja Fox Weather poinformowała, że tornado zniszczyło budynki i rozrzuciło gruz na rozległym obszarze, a służby ratunkowe przystąpiły do działań pomocowych oraz szacowania strat. Do mieszkańców zaapelowano, by w miarę możliwości pozostali w domach i unikali podróży do rejonów, w których sytuacja jest najtrudniejsza.

Gwałtowna pogoda w USA. Grad wielkości grejpfrutów w Missouri

Gwałtowne zjawiska pogodowe są częścią systemu burzowego, który od sześciu dni przemieszcza się przez południowe i środkowe regiony Stanów Zjednoczonych.

Towarzyszą mu opady gradu, który w Missouri i innych stanach osiągał rozmiary grejpfrutów, niszcząc pojazdy i elementy infrastruktury. Jeden z łowców burz, relacjonując dramatyczny przebieg zjawiska, określił sytuację jako "obłędną i zagrażającą życiu".

Niebezpieczny układ baryczny rozciąga się od doliny rzeki Missisipi po Tennessee, zagrażając milionom ludzi. Synoptycy ostrzegają przed dalszymi wichurami i tornadami.

