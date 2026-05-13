Niebezpieczne burze, które przetoczyły się w poniedziałek przez północno-wschodnie Włochy, jeszcze wrócą do tego kraju. Miejscowi specjaliści w najbliższym czasie spodziewają się nie tylko ulewnego deszczu, lecz również intensywnych opadów śniegu w górach.

Wichury w mieście Romea i Julii. Podmuchy przekraczały 120 km/h

Najwięcej zniszczeń burze wyrządziły w Weronie, czyli mieście rozsławionym przez Wiliama Szekspira jako scena romansu Romea i Julii. Tam wichury powyrywały z korzeniami i przewracały setki drzew, a nawałnice powodowały zalewanie dróg.

Tylko w tym mieście od godz. 18 w poniedziałek do wtorkowego południa strażacy interweniowali 70 razy z powodu złej pogody - informuje miejscowa gazeta "L'Arena".

Wichury, osiągające w porywach prędkość 127 km/h, zrywały dachy z budynków oraz przewracały kominy i uszkadzały fasady domów.

Na szczęście nikt nie zginął i nie został ranny, jednak prasa zwraca uwagę na "niewłaściwe zachowanie obywateli i turystów". Według "L'Areny" wiele osób szukało schronienia przed burzą pod drzewami, zamiast kryć się pod zdecydowanie bezpieczniejszymi budynkami.

Gwałtowne burze niosły nie tylko ulewy i wichury, lecz również potężne gradobicia. W miejscowości Erbusco znajdującej się w regionie Lombardia w prowincji Brescia grad osiągał średnicę około 5 cm, czyli rozmiarami dorównywał piłkom golfowym.

Silne gradobicie notowano między innymi w regionach Friuli-Wenecja Julijska, Emilia-Romania i Marche

W górach odnotowywano również opady śniegu. Kolejne dni mogą przynieść dalsze zniszczenia spowodowane niebezpiecznymi zjawiskami.

W dużej części rejonu Morza Śródziemnego dalej mamy do czynienia z niestabilną i niebezpieczną pogodą. Do Włoch w najbliższych godzinach wrócą deszcze i burze - prognozuje Stefano Rossi, meteorolog z serwisu IlMeteo.

W środę najbardziej zagrożone ulewami i burzami będą środkowe i południowe rejony kraju, w tym Sardynia. Potem pojawią się dość niezwykłe o tej porze roku opady.

W środę burze z ulewami nawiedzą środkową i południową część Włoch - wynika z prognoz synoptyków WXCharts materiał zewnętrzny

Włoscy eksperci spodziewają się, że od czwartku w rejon Alp wrócą intensywne opady śniegu, głównie powyżej 1400-1500 metrów nad poziomem morza, choć niewykluczone są również opady kilkaset metrów niżej.

W drugiej połowie tygodnia biało może się zrobić na wysokości około 1000 metrów nad poziomem morza między innymi w rejonie Piemontu, Doliny Aosty, Lombardii czy Trydentu-Górnej Adygi.

Możliwe, że w okolicach soboty wysoko w górach pokrywa śnieżna może się zwiększyć nawet o ponad pół metra - podkreśla meteorolog Mattia Gussoni w IlMeteo.

Ekspert zwraca uwagę, że taki "niesezonowy śnieg", padający w takiej ilości, to wyjątkowe wydarzenie jak na połowę maja.

Źródło: Rai News, IlMeteo. "L'Arena"

