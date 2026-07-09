W skrócie Stany Zjednoczone przeprowadziły ataki na około 90 irańskich celów wojskowych w odpowiedzi na naruszenie zawieszenia broni przez Iran poprzez atak na statki w Cieśninie Ormuz.

Siły amerykańskie uderzyły między innymi w systemy obrony powietrznej, magazyny rakiet, dronów oraz infrastrukturę logistyczną wzdłuż irańskiego wybrzeża.

CENTCOM poinformował, że USA utrzymują gotowość do przeprowadzania dalszych operacji zgodnie z poleceniem Naczelnego Wodza.

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Siły USA podsumowały działania w oświadczeniu opublikowanym w czwartek rano polskiego czasu.

"Siły Centralnego Dowództwa Stanów Zjednoczonych (CENTCOM) przeprowadziły 8 lipca (środa) kolejną serię ataków na Iran, aby jeszcze bardziej osłabić zdolność tego kraju do atakowania statków handlowych i niewinnych cywilnych marynarzy w Cieśninie Ormuz" - czytamy w komunikacie.

CENTCOM informuje, że siły amerykańskie uderzyły w około 90 irańskich celów wojskowych, w tym systemy obrony powietrznej, środki nadzoru wybrzeża, magazyny rakiet i dronów, zasoby marynarki wojennej oraz infrastrukturę logistyczną wojska wzdłuż irańskiego wybrzeża.

"Najnowsze ataki są kontynuacją udanych operacji ofensywnych przeprowadzonych w Iranie poprzedniej nocy" - podkreślono.

Bliski Wschód. Ataki USA na Iran

We wtorek, jak podano, siły CENTCOM uderzyły z kolei w około 80 irańskich celów wojskowych, w tym ponad 60 małych łodzi Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej, aby "wymierzyć Iranowi surowe konsekwencje za złamanie zawieszenia broni poprzez zaatakowanie trzech statków handlowych płynących przez Cieśninę Ormuz".

"Siły amerykańskie pozostają czujne, gotowe do zadania śmiertelnego ciosu i przygotowane do przeprowadzania operacji zgodnie z rozkazami Naczelnego Wodza" - podsumowano.

Wpis CENTCOM na platformie X został opatrzony nagraniem ukazującym kilka z serii uderzeń USA na Iran.

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Iran pod amerykańskim ostrzałem. "To odwet"

Wcześniej głos w sprawie amerykańskich ataków zabrały władze USA.

"To odwet za wczorajsze bombardowanie statków przez Iran. Jeśli się to powtórzy, będzie o wiele gorzej!" - napisał na platformie Truth Social Donald Trump.

Z kolei wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że jeśli Iran będzie lekceważyć warunki porozumienia, amerykańskie wojsko uderzy w kraj "mocniej niż kiedykolwiek wcześniej".

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