W skrócie Państwa Unii Europejskiej osiągnęły porozumienie w sprawie 22. pakietu sankcji wobec Rosji, co potwierdziła szefowa irlandzkiej dyplomacji Helen McEntee.

Nowe restrykcje obejmą 113 podmiotów, w tym 50 banków, firmy energetyczne oraz spółki zarządzające rosyjską flotą cieni, a także 30 osób fizycznych.

Pakiet stanowi odpowiedź UE m.in. na próbę dywersji z użyciem dronów na lotnisku w Lipsku, o którą Berlin bezpośrednio oskarżył stronę rosyjską.

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Minister spraw zagranicznych Irlandii, otwiera się w nowym oknie, która sprawuje aktualnie prezydencję w UE, poinformowała, że podczas poniedziałkowego spotkania szefów unijnej dyplomacji udało się osiągnąć porozumienie w sprawie kolejnego pakietu sankcji, które zostaną nałożone na Rosję.

22. pakiet sankcji ma rozszerzać listy o 113 nowych podmiotów i stanowić europejską odpowiedź m.in. na próbę dywersji na lotnisku w Lipsku, otwiera się w nowym oknie, gdzie z użyciem dronów próbowano wysadzić ukraiński samolot transportowy. Berlin, otwiera się w nowym oknie odpowiedzialnością za próbę ataku obarczył Rosję, otwiera się w nowym oknie. Poprzedni pakiet sankcji został przyjęty w lipcu.

Bruksela. Jest zgoda w UE na 22. pakiet sankcji wobec Rosji

Na listę sankcyjną w ramach nowych ustaleń ma trafić 50 rosyjskich banków, firmy energetyczne, a także spółki, za pośrednictwem których Kreml, otwiera się w nowym oknie zarządza tzw. flotą cieni - statkami wykorzystywanymi do aktów dywersji, ale też realizowania transportów naruszających sankcje, głównie zakazy handlu surowcami.

Nowy pakiet obejmie także kolejne osoby fizyczne. Lista zostanie rozszerzona o około 30 nazwisk. Są to m.in. kolejni rosyjscy oligarchowie i dyplomaci.

Kolejne sankcje wobec Rosji. Sikorski: Straciła swój najbardziej lukratywny rynek

Jeszcze przed osiągnięciem porozumienia w sprawie kolejnego pakietu sankcji szef MSZ Radosław Sikorski podkreślił skuteczność dotychczas wprowadzonych ograniczeń.

- Największą sankcją, jaką nałożyliśmy na Rosję, jest to, że straciła swój najbardziej lukratywny rynek na węglowodory. Z każdym rokiem Europa importuje mniej rosyjskiej ropy i gazu - powiedział Sikorski.

Według szefa polskiej dyplomacji Rosja nie dość, że ma problemy, żeby znajdować alternatywne do europejskiego rynki zbytu, to jeszcze osiąga na nich ceny co najmniej 30 proc. niższe, niż miało to miejsce w Europie.

- Rosja sprzedaje mniej ropy za mniejsze pieniądze. To wpływa na jej zdolność do finansowania wojny - powiedział wicepremier.



