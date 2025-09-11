W skrócie Kamala Harris otwarcie krytykuje decyzję Joe Bidena o ubieganiu się o reelekcję, nazywając ją lekkomyślną i motywowaną ego.

W książce "107 Days" opisuje własne doświadczenia jako wiceprezydent, poczucie marginalizacji i trudności w uzyskaniu wsparcia ze strony Białego Domu.

Harris relacjonuje także konflikty z otoczeniem Bidena, wyzwania związane z sytuacją na granicy z Meksykiem oraz porażkę w ostatnich wyborach prezydenckich.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Kamala Harris spisała swoje wspomnienia w książce zatytułowanej "107 Days".

Tytuł publikacji nawiązuje do długości trwania jej nieudanej kampanii prezydenckiej. Fragmenty książki opublikował w środę "The Atlantic".

USA. Kamala Harris krytykuje Joe Bidena. "Lekkomyślność"

"To decyzja Joe i Jill. Wszyscy powtarzaliśmy to jak mantrę, jakbyśmy byli zahipnotyzowani. Czy to była łaska czy lekkomyślność? Z perspektywy czasu myślę, że to była lekkomyślność" - czytamy w wyznaniu Kamali Harris, dotyczącym ubiegania się o reelekcję przez Joe Bidena.

Polityk opisała ponadto momenty, w których czuła się zepchnięta na margines lub gdy odmówiono jej uznania za pracę ze strony zespołu byłego zwierzchnika. Uznała również, że jako wiceprezydent była w "najgorszej sytuacji", gdyż to ona musiała powiedzieć Bidenowi, aby ten wycofał się z wyścigu o reelekcję.

"Wiedziałam, że odebrałby to jako wyjątkowo egoistyczne, gdybym odradzała mu start. Odebrałby to jako bezczelną ambicję, być może jako toksyczną nielojalność, nawet jeśli moje jedyne przesłanie brzmiałoby: pozwól wygrać innemu" - napisała.

Wyznania Kamali Harris. "Nikt w Białym Domu mi nie pomógł"

Jak wynika ze wspomnień Harris, uważa ona, że decyzja 81-letniego Bidena o ubieganiu się o reelekcję "powinna być czymś więcej niż osobistą decyzją".

"Stawka była po prostu zbyt wysoka. To nie był wybór, który powinien być pozostawiony ego, ambicjom jednostki" - oceniła.

Jednocześnie zaprzeczyła, jakoby istniał spisek, mający na celu ukrycie słabości Bidena i opisała byłego prezydenta jako "inteligentnego faceta z wieloletnim doświadczeniem".

"Ale w wieku 81 lat Joe się zmęczył. Wtedy jego wiek uwidocznił się w fizycznych i werbalnych potknięciach" - wspomniała.

Harris zarzuciła też Białemu Domowi, że nie reagował odpowiednio na jej krytykę, kierowaną przez republikanów. Wspomniała przy tym o pozyskaniu miliardów dolarów w postaci zobowiązań inwestycyjnych od firm prywatnych dla krajów Ameryki Łacińskiej, aby pomóc w walce z pierwotnymi przyczynami migracji.

Mimo to, jak napisała, republikanie "błędnie interpretowali jej rolę jako carycy granicy", co zresztą ciągnęło się za nią aż do kampanii, gdy liczba nielegalnych przekroczeń granicy gwałtownie wzrosła.

"Nikt w zespole Białego Domu nie pomógł mi skutecznie odeprzeć zarzutów i wyjaśnić, jakie naprawdę miałam zadanie, ani podkreślić żadnego z osiągniętych postępów" - oceniła.

Była wiceprezydent USA opisała także podróż do Teksasu, która odbyła w lipcu 2024 r. po niszczycielskim huraganie oraz słuchanie transmitowanego w telewizji przemówienia Joe Bidena w pokoju hotelowym w Houston.

"To było dobre przemówienie, nawiązujące do historii prezydentury, aby znaleźć w niej swoje miejsce. Ale jak później zauważyli moi pracownicy, minęło prawie dziewięć z jedenastu minut, zanim Biden wspomniał o mnie" - wyznała.

Nieudany start demokratów. Donald Trump prezydentem USA

Biden i Harris oboje ubiegali się o nominację demokratów w 2020 r. po czym Biden wskazał swoją główną konkurentkę jako kandydatkę na wiceprezydenta. Razem zwyciężyli wtedy z duetem Trump-Pence.

Starania o reelekcję obecny 82-latek rozpoczął już w 2023 r., pomimo sugestii krytyków, że jest za stary, aby ponownie pełnić urząd.

Podczas ostatnich wyborów Biden wycofał się z ubiegania o ponowny wybór w 2024 r. po fatalnym występie w debacie z ówczesnym kontrkandydatem i obecnym prezydentem USA Donaldem Trumpem. Po porażce pojawiły się liczne pytania o wiek Bidena i jego predyspozycje psychofizyczne do przewodzenia krajowi. Na miejscu kandydata demokratów Bidena zastąpiła wówczas Harris, ale nie zdołała ona pokonać Trumpa.

Harris planuje trasę promującą jej książkę w 15 miastach różnych krajów, w tym także w Wielkiej Brytanii i Kanadzie.

Źródło: The Atlantic, BBC

Bogucki w "Gościu Wydarzeń" o zbrojeniach: Nie możemy stracić już żadnego dnia Polsat News Polsat News