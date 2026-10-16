W skrócie
- Donald Trump stwierdził, że Wołodymyr Zełenski nie jest dobrym partnerem do rozmów.
- Trump skrytykował ataki Ukrainy na rosyjskie rafinerie, twierdząc, że przyczyniają się one do wzrostu światowych cen ropy.
- Prezydent USA poinformował o rozmowach swojej administracji z Rosją i Chinami w sprawie ograniczenia arsenałów nuklearnych.
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- Wołodymyr Zełenski nie jest dobrym człowiekiem do prowadzenia z nami rozmów - powiedział Donald Trump w wywiadzie dla Newsmax.
Prezydent USA ponownie wyraził przekonanie, że dopóki Zełenski będzie rządził, nie dojdzie do porozumienia w sprawie zakończenia wojny. - Mówi, że chce zawrzeć porozumienie, ale tak naprawdę nie chce. Nie, nie jestem wielkim fanem Zełenskiego - dodał.
Ukraina. Donald Trump: Nie jestem wielkim fanem Zełenskiego
Trump odniósł się też do wznowienia ukraińskich ataków na rosyjskie rafinerie. Zełenski w rozmowie z dziennikiem "Financial Times" przekazał, że Ukraina podjęła taką decyzję.
Zakaz takich uderzeń zniesiono w związku z problemami z danymi wywiadowczymi od USA i zakłóceniami w działaniu Starlinka podczas zmasowanych ostrzałów ze strony Rosji - podkreślił.
- Jeśli powiesz mi, że Zełenski znowu atakuje rafinerie, to jedyne, co osiąga, to wzrost światowych cen ropy - powiedział dziennikarzowi telewizji Newsmax Trump.
- Cóż, uważam, że to hańba. Jest mnóstwo innych celów. (…) Jest wiele celów, które można zaatakować - kontynuował amerykański prezydent.
- Ale kiedy atakujesz rafinerie, w których produkuje się olej napędowy, którego potrzebujemy my i cały świat, to nie przysługujesz się w ten sposób światu - dodał.
Zełenski "trudniejszy niż Putin". Gorzkie słowa Trumpa
Pytany, czy wojna zakończy się przed upływem jego kadencji, stwierdził: - To powinno się wkrótce skończyć. Myślę, że tak naprawdę obaj chcieliby, żeby to się zakończyło, ale uważam, że Zełenski jest trudniejszym partnerem do rozmów niż Putin. Ponownie zasugerował też, że w Ukrainie powinny odbyć się wybory.
Prezydent zapewnił też, że USA produkują "rekordowe ilości" uzbrojenia - relacjonuje Newsmax. - Otrzymujemy systemy Patriot w rekordowych ilościach. Otrzymujemy pociski Tomahawk w rekordowych ilościach. Bardzo szybko zwiększamy produkcję - wymieniał Trump.
- Kiedy zgromadzimy odpowiednie zapasy, naprawdę duże zapasy, zaczniemy umożliwiać naszym sojusznikom kupowanie ich od nas - oznajmił.
Trump powiedział również, że jego administracja prowadzi rozmowy z Rosją i Chinami na temat rozbrojenia nuklearnego. Wyraził nadzieję, że wszystkie trzy państwa będą mogły ograniczyć swoje arsenały nuklearne.
- Bardzo chciałbym doprowadzić do denuklearyzacji, jeśli byłoby to możliwe. W rzeczywistości rozmawiamy już na ten temat z Rosją, a także z Chinami - przekazał Trump.