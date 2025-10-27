"Gorączka wojenna na świecie". Orban poleciał do papieża

Artur Pokorski

Leon XIV przyjął na audiencji Viktora Orbana. To pierwsza wizyta węgierskiego premiera w Watykanie od wyboru nowego papieża. Po południu spotka się jeszcze z szefową włoskiego rządu Giorgią Meloni. W związku z wizytą w Rzymie Orban zapowiadał, że prowadzi misję, której celem jest "uniknięcie rozprzestrzeniającej się gorączki wojennej na świecie".

Papież Leon XIV przyjął na audiencji premiera Węgier Viktora Orbana
Papież Leon XIV przyjął na audiencji premiera Węgier Viktora OrbanaHandoutAFP

Do rozmowy Leona XIV i Orbana doszło w czasie, gdy dyskutowana jest możliwość organizacji spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina w stolicy Węgier w Budapeszcie.

Viktor Orban spotkał się z papieżem. Watykan wydał komunikat

Po rozmowie z papieżem węgierski premier spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.

Watykan w wydanym komunikacie nie podał szczegółów spotkania z Leonem XIV.

Poinformowano, że podczas rozmów Orbana w Sekretariacie Stanu zostały podkreślone mocne relacje dwustronne oraz wyrażono uznanie dla zaangażowania Kościoła katolickiego w krzewienie rozwoju społecznego i dobrobytu wspólnoty węgierskiej, ze szczególną uwagą na rolę rodziny, wychowanie i przyszłość młodzieży, a także ochronę najsłabszych wspólnot chrześcijańskich.

    Następnie w komunikacie watykańskiego biura prasowego mowa jest o tym, że tematem rozmów były kwestie europejskie, szczególnie konflikt w Ukrainie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.

    Również w poniedziałek Orban spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni.

    Włochy. Viktor Orban z wizytą w Rzymie. "Zrelacjonować wysiłki Węgier"

    Orban przed spotkaniami z papieżem i premier Włoch opublikował w poniedziałek rano w mediach społecznościowych post, odnoszący się do swojej wizyty w Rzymie.

    "Świat powoli przyzwyczai się do wojen. W ciągu ostatnich dwóch dekad trwały konflikty militarne na całym świecie, od Kaukazu po Bliski Wschód po niszczącą wojnę rosyjsko-ukraińską" - napisał.

    Węgierski premier zaznaczył, że informacje i zdjęcia ukazujące wojnę najpierw szokują, ale z czasem "powoli się przyzwyczajamy". Według Orbana właśnie przyzwyczajenie do konfliktów powoduje, że stają się one coraz bardziej niebezpieczne.

      "Jeśli chcemy zachować pokój na Węgrzech, to nie da się płynąć razem z główną linią Brukseli" - stwierdził.

      Obran podkreślał, że do Rzymu jedzie z misją, której celem jest "uniknięcie rozprzestrzeniającej się gorączki wojennej na świecie", a od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę organizuje "koalicję antywojenną".

      "Dzisiaj będę relacjonować o wysiłkach Węgier Ojcu Świętemu, a następnie premier Włoch" - zapowiadał.

