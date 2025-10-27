Do rozmowy Leona XIV i Orbana doszło w czasie, gdy dyskutowana jest możliwość organizacji spotkania przywódców USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina w stolicy Węgier w Budapeszcie.

Viktor Orban spotkał się z papieżem. Watykan wydał komunikat

Po rozmowie z papieżem węgierski premier spotkał się z sekretarzem stanu Stolicy Apostolskiej kardynałem Pietro Parolinem i szefem watykańskiej dyplomacji arcybiskupem Paulem Richardem Gallagherem.

Watykan w wydanym komunikacie nie podał szczegółów spotkania z Leonem XIV.

Poinformowano, że podczas rozmów Orbana w Sekretariacie Stanu zostały podkreślone mocne relacje dwustronne oraz wyrażono uznanie dla zaangażowania Kościoła katolickiego w krzewienie rozwoju społecznego i dobrobytu wspólnoty węgierskiej, ze szczególną uwagą na rolę rodziny, wychowanie i przyszłość młodzieży, a także ochronę najsłabszych wspólnot chrześcijańskich.

Następnie w komunikacie watykańskiego biura prasowego mowa jest o tym, że tematem rozmów były kwestie europejskie, szczególnie konflikt w Ukrainie oraz sytuacja na Bliskim Wschodzie.

Również w poniedziałek Orban spotka się z premier Włoch Giorgią Meloni.

Włochy. Viktor Orban z wizytą w Rzymie. "Zrelacjonować wysiłki Węgier"

Orban przed spotkaniami z papieżem i premier Włoch opublikował w poniedziałek rano w mediach społecznościowych post, odnoszący się do swojej wizyty w Rzymie.

"Świat powoli przyzwyczai się do wojen. W ciągu ostatnich dwóch dekad trwały konflikty militarne na całym świecie, od Kaukazu po Bliski Wschód po niszczącą wojnę rosyjsko-ukraińską" - napisał.

Węgierski premier zaznaczył, że informacje i zdjęcia ukazujące wojnę najpierw szokują, ale z czasem "powoli się przyzwyczajamy". Według Orbana właśnie przyzwyczajenie do konfliktów powoduje, że stają się one coraz bardziej niebezpieczne.

"Jeśli chcemy zachować pokój na Węgrzech, to nie da się płynąć razem z główną linią Brukseli" - stwierdził.

Obran podkreślał, że do Rzymu jedzie z misją, której celem jest "uniknięcie rozprzestrzeniającej się gorączki wojennej na świecie", a od momentu rozpoczęcia rosyjskiej inwazji na Ukrainę organizuje "koalicję antywojenną".

"Dzisiaj będę relacjonować o wysiłkach Węgier Ojcu Świętemu, a następnie premier Włoch" - zapowiadał.

