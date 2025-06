Czernyszow to najwyższy dotąd rangą ukraiński polityk, któremu postawiono zarzuty w związku z podejrzeniem korupcji . Mężczyzna pełni urząd wicepremiera od 3 grudnia 2024 roku. Równocześnie piastuje on stanowisko ministra jedności narodowej.

Do zdarzenia miało dojść w latach 2020-2022, kiedy to obecny wicepremier pełnił funkcję ministra rozwoju wspólnot i terytoriów. W opinii śledczych wraz z kilkoma osobami miał on celowo - i to pięciokrotnie - zaniżyć wartość wspomnianych gruntów. W efekcie państwo mogło stracić na tym ponad miliard hrywien, czyli około 86 mln złotych.