Piątkowa decyzja Urzędu Ochrony Konstytucji, czyli niemieckiego kontrwywiadu, nie jest niespodzianką , bo na poziomie lokalnym, np. w Turyngii, AfD już została tak zakwalifikowana. Ale sam fakt, że tutejsze służby zdecydowały się na taki krok, zadziała jak dynamit w publicznej dyskusji, bo mamy do czynienia z drugim największym ugrupowaniem w niemieckim parlamencie , a patrząc na ostatnie sondaże, AfD jest w drodze do zajęcia pozycji lidera, oczywiście, gdyby dziś odbywały się wybory.

Co prawda w powojennej historii Niemiec podobne działania podjęto wobec innych ugrupowań, jak skrajnie prawicowa NPD (dziś Heimat), Der III Weg (Trzecia Droga), czy skrajnie lewicowa Marksistowsko-Leninowska Partia Niemiec (MLPD), ale AfD to jednak zupełnie inny kaliber, co może oznaczać bunt sporej części społeczeństwa .

Ale tajemnicą nie jest, że AfD ma powiązania ze skrajnie prawicowymi organizacjami, a w partii działa tzw. skrajnie prawicowe skrzydło. To przede wszystkim byli działacze NPD, którym odcięto źródło finansowania, służby alarmowały też o tzw. obywatelach Rzeszy, którzy mają działać w strukturach AfD. Chodzi o osoby, które negują niemiecki system prawny i identyfikują się jako spadkobiercy ideologii Trzeciej Rzeszy. Mają własne paszporty, dowody osobiste, a nawet organizują w darknecie zbiórki i zakupy broni i amunicji, by przeprowadzić w przyszłości zamach na obecne władze i służby.

Zakwalifikowanie AfD jako partii skrajnie prawicowej co prawda otwiera furtkę do delegalizacji, bo może być impulsem dla przyszłych inicjatyw, ale o zakazaniu działalności tej partii może zdecydować jedynie Federalny Trybunał Konstytucyjny i to nie z własnej woli. Inicjatywę taką muszą wspólnie podjąć dwie izby niemieckiego parlamentu oraz niemiecki rząd. Ale biorąc pod uwagę, że Bundestag już na początku roku rozpatrywał taki wniosek grupy ponad 120 parlamentarzystów, który nie znalazł poparcia, kolejne inicjatywy mogą być trudne do przeforsowania.