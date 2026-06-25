W skrócie Rekordowa fala upałów w Europie powoduje wiele ofiar śmiertelnych między innymi we Francji i Hiszpanii.

Temperatury we Francji osiągały historyczny poziom, osiągając ponad 40 stopni Celsjusza.

We Francji wyłączono już trzy reaktory w elektrowniach jądrowych.

W Niemczech

z powodu wysokich temperatur podróżnym zaleca się unikanie podróży koleją.

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W czwartek co najmniej 101 mln mieszkańców Europy będzie narażonych na potężne upały, przekraczające 35 stopni Celsjusza - ocenia agencja AFP. Według tej agencji informacyjnej w trakcie obecnej fali upałów na Starym Kontynencie "jest goręcej niż części Afryki". Najmocniejszy gorąc uderza w Hiszpanię i Francję.

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"Najgorętsze dni, jakie kiedykolwiek odnotowano we Francji"

Kolejny dzień z rzędu we Francji okazał się ekstremalnie upalny. "Gorąco osiąga historyczny poziom" - podkreślają synoptycy ze służby meteorologicznej Meteo France.

Wtorek i środa były "najgorętszymi dniami, jakie kiedykolwiek odnotowano we Francji", ze średnią dobową (czyli z nocy i dnia) temperaturą we wtorek na poziomie 29,9 st. C - wynika z najnowszych danych.

W środę po południu w Paryżu upał sięgnął 40,3 st. C, jednak w wielu częściach Francji było znacznie goręcej. W miejscowości Cazaux zanotowano 43,6 st. C, zaś temperatury przekraczające 40 stopni występowały w wielu innych miastach, w tym w Bordeaux, Biarritz, Nantes, Le Mans, Tours czy La Rochelle.

W nocy ze środy na czwartek w Nantes temperatura nie spadła poniżej 27,2 st. C.

Afrykański skwar doświadczy Francuzów również w czwartek. Czerwone ostrzeżenia przed ekstremalnie wysokimi temperaturami wydano dla 72 z 96 europejskich departamentów.

W czwartek w południe w Paryżu było 37,5 st. C, w Blois 36,7, a w Nantes 38,9 st. C. W kolejnych godzinach będzie jeszcze goręcej.

Upał nie opuszcza Francji. Z powodu fatalnych warunków zdecydowano się na wyłączenie trzech reaktorów WXCharts materiał zewnętrzny

O tym, jak niebezpieczne mogą być upały, świadczą doniesienia z Paryża. Według minister zdrowia Stephanie Rist w stolicy Francji "w ciągu 24 godzin mieliśmy 25 zatrzymań akcji serca". Według minister zwykle takich przypadków jest nie więcej niż dziesięć.

Francuskie media pełne są tragicznych doniesień z różnych części kraju. W Val-d'Oise znaleziono ciało trzylatka pozostawionego przez rodziców w jednym z aut.

W rejonie Pas-de-Calais trzy osoby zmarły "prawdopodobnie" w związku z falą upałów - donosi "Le Parisien". Jedną z ofiar miał być "starszy mężczyzna wykonujący prace na świeżym powietrzu". W nocy w La Gouesnière utonęła kobieta.

Synoptycy ostrzegają, że w wyniku obecnej fali upałów potencjalnie może umrzeć tyle samo osób, i le straciło życie podczas gorącego epizodu z 2003 roku. Wówczas odnotowano 15 tys. zgonów wiązanych z wysokimi temperaturami.

Premier Francji Sebastien Lecornu ogłosił, że uruchomił plan ORSAN trzeciego, czyli najwyższego poziomu. Ma to umożliwić "wzmocnienie koordynacji między szpitalami", personelu szpitalnego oraz dostosowanie działalności placówek i przyjmowania zgłoszeń, czyli miedzy innymi celowym pomijaniu zgłoszeń, które nie są najpilniejsze.

Z powodu gorąca doszło wcześniej do przerw w dostawie prądu, a teraz wyłączane są kolejne reaktory elektrowni atomowych.

Mniej prądu we Francji. "Zewnętrzne przyczyny"

W wyniku poważnej awarii sieci energetycznej w Finistere na północnym zachodzie od wtorku w najgorszym momencie prąd nie docierał do ponad 120 tys. domów. Obecnie dostawy energii udało się przywrócić, ale pojawiają się kolejne problemy.

Z powodu "zewnętrznych przyczyn związanych ze środowiskiem" w czwartek rano wyłączono reaktor numer 1 w położonej nad Sekwaną elektrowni jądrowej Nogent-sur-Seine w departamencie Aube. Potem wyłączono drugi reaktor w tym zakładzie.

Po pewnym czasie zdecydowano o wyłączeniu trzeciego francuskiego reaktora - tym razem w elektrowni w Bugey.

AFP ocenia, że upałów w czwartek łącznie może doświadczyć ponad 380 mln mieszkańców europejskich krajów. Oprócz 63 mln Francuzów na upał narażonych jest również między innymi 70 mln Niemców, 48 mln Włochów oraz 38 mln Brytyjczyków.

Setki ofiar upału w Hiszpanii. Deutsche Bahn odradza podróże

Afrykański upał opanował dużą część Europy. W Hiszpanii notuje się rekordowe temperatury. Poniedziałek i wtorek okazały się najcieplejszymi dniami czerwca, co najmniej od 1950 roku, z temperaturami wyższymi o około 7 stopni od średniej dla tego okresu - wynika z danych służby meteorologicznej AEMET.

Od niedzieli do środy w Hiszpanii znotowano 212 zgonów wiązanych z ekstremalnym gorącem.

Brytyjska służba pogodowa Met Office przedłużyła czerwone ostrzeżenia w związku z upałem do piątku. Alerty te swoim zasięgiem obejmują między innymi Londyn i jego okolice.

Z kolei w Niemczech apogeum fali upałów spodziewane jest w okresie od czwartku do niedzieli. Tamtejsi synoptycy ostrzegają przed temperaturami przekraczającymi 40 stopni, spodziewają się też, że pobite zostaną rekordy wszechczasów.

Odwołano kilka zaplanowanych imprez na świeżym powietrzu, między innymi półmaraton w Hamburgu. Operator kolejowy Deutsche Bahn zaleca unikanie podróży i ogłosił, że zwróci bilety zarezerwowane do 30 czerwca każdemu, klto wyrazi taką wolę.

Źródło: AFP, "Le Parisien", Meteo France, AEMET

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