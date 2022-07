Gorąco na granicy Kosowa z Serbią. Premier Kurti: Oddano strzały

Oprac.: Bartosz Kołodziejczyk

Rośnie napięcie między Serbią a Kosowem. Jak donoszą zagraniczne media, powodem jest nowe prawo dotyczące wjazdu do Kosowa. Z relacji, które pojawiły się w mediach społecznościowych, wynika, że na granicy doszło do wymiany ognia, a także starć z policją. Do sprawy odniósł się premier Kosowa, a także serbskie Ministerstwo ds. Wewnętrznych.

Zdjęcie Konflikt Serbia-Kosowo. Niepokoje na granicy / Google Maps /