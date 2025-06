Gorąco na Bałkanach. Masowe protesty w Belgradzie, policja użyła siły

W Belgradzie doszło do gwałtownych starć pomiędzy protestującymi a policją podczas antyrządowych manifestacji.

Siły policyjne stanęły pomiędzy grupami, by nie doszło do bezpośredniego starcia. Finalnie zakończyło się to walką antyrządowych demonstrantów z funkcjonariuszami. W ich kierunki poleciały butelki, petardy i race. Policja zdecydowała się na użycie gazu łzawiącego.