Gorąc zalewa europejski kraj. Padło prawie 150 pogodowych rekordów
Choć luty jeszcze się nie skończył, Francuzi mogli już poczuć namiastkę lata. We wtorek i środę w wielu miejscach było o włos od upału. W jednej z miejscowości do progu upału zabrakło mniej niż pół stopnia, a w wielu rejonach było niewiele chłodniej. W prawie 150 miejscach padły rekordy ciepła w lutym - donoszą francuskie media.
Pogoda we Francji w ostatnich tygodniach pod wieloma względami jest wyjątkowa. Niedawno zakończył się rekordowo długi, 40-dniowy okres deszczowych dni następujących jeden po drugim. Teraz ten zachodnioeuropejski kraj zalewa prawdziwa fala gorąca, której apogeum przypadło na wtorek i środę.
"Temperatury godne środka lata". Tak gorąco jeszcze nie było
We wtorek najcieplejszym miejscem Francji było Saint-Gladie w Nowej Akwitanii na południowym zachodzie kraju. Zanotowano tam wówczas 29,6 st. C, czyli minimalnie poniżej granicy upału, która wynosi 30 stopni.
Minimalnie chłodniej we wtorek było w miejscowości Orthez w tym samym regionie, gdzie było 28,3 st. C. To były "temperatury godne środka lata i 14 stopni powyżej normy" - napisano w serwisie Actu.fr.
Minione dwa dni przyniosły bardzo wysokie temperatury dochodzące do 27-28 stopni Celsjusza. Z tego powodu w niemal 150 miejscach padły miesięczne rekordy temperatur - donosi Actu.
Najwyższe temperatury w lutym zanotowano w środę między innymi w miastach Lorient (18,9 st. C - dotychczasowy lutowy rekord wynosił 18,4), Cherbourg (nowy rekord to 19,4 st. C), Le Havre (19,3) czy Biscarrosse (24,9 st. C).
Pobite zostały rekordy ciepła w tym miesiącu, które utrzymywały się od 2019, 2021, 1998 i 1990 roku.
Jak podaje serwis Meteo France we wtorek i w środę średnie temperatury we Francji były wyższe od normy wieloletniej o 5 do 6 stopni Celsjusza, jednak na południowym zachodzie i w centrum nawet o 10-14 stopni - potwierdzają eksperci z Meteo France.
"Kopula ciepła" nad Francją. Ekspert wyjaśnia
Tak silna fala gorąca to efekt układu meteorologicznego, jaki wytworzył się w Europie. U Wybrzeży Bretanii utrzymuje się niż, który zasila "kopułę ciepła", wytworzoną przez gorące powietrze z Afryki Północnej - powiedział serwisowi Midilibre.fr synoptyk Alix Roumagnac.
"Gdy [ten niż - red.] obraca się przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, unosi gorące powietrze z Maroka, Hiszpanii, Portugalii" - stwierdził specjalista.
Dzięki temu we Francji zanotowano temperatury bardziej typowe dla czerwca niż lutego.
Uderzenie ciepłą we Francji nie potrwa zbyt długo. W piątek pogoda się zepsuje: wrócą opady deszczu, również weekend zapowiada się na dość mokry okres, z niższymi temperaturami.
Źródło: Meteo France, Actu, Midilibre
