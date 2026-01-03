W skrócie Paolo Campolo, 55-letni Włoch, uratował co najmniej 20 osób podczas pożaru w Crans-Montana, używając własnej gaśnicy.

Wśród uratowanych był narzeczony córki partnerki Campolo, a sam bohater trafił do szpitala z obrażeniami.

Przyczyną tragicznego pożaru mogły być zimne ognie trzymane zbyt blisko sufitu. Zginęło około 40 osób, a 119 zostało rannych.

Bohater tragicznej nocy sylwestrowej w Alpach, gdy tylko zorientował się, że doszło do pożaru, natychmiast pobiegł z gaśnicą pod klub i razem z innymi ratownikami zaczął wyciągać z lokalu uwięzione w nim osoby. Jak cytuje "The Telegraph", mężczyzna robił to "gołymi rękami".

Ponieważ dobrze znał to miejsce, od razu skierował się w kierunku tylnego wyjścia. Tam rozgrywała się tragedia. Młodzi ludzie we wszystkich językach wzywali pomocy.

- Tam nie można było normalnie wejść, zaledwie metr, dwa od drzwi zaczęliśmy wyłapywać znajdujące się tam osoby i je wyciągać na zewnątrz - powiedział Campolo, który leczony jest obecnie w szpitalu w mieście Sion.

Podczas akcji ratunkowej dym ciężko podrażnił jego drogi oddechowe.

Szwajcaria. Świadek uratował co najmniej 20 osób z pożaru. Jedną z nich dobrze zna

Jak wyjaśnił, razem z innymi osobami, wyciągnął z płonącego lokalu co najmniej 20 osób. Uratował między innymi narzeczonego córki swojej partnerki. - On jest w szpitalu, chyba w Bazylei - zaznaczył.

Dziewczyna uniknęła tragedii, bo zatrzymała się dłużej u swojej matki i, jak dodała, uratowało ją świąteczne ciasto panettone, które postanowiła z nią zjeść.

Campolo dodał: - Mam przed oczami obraz wielu osób ciężko poparzonych.

Zapamiętał, że wiele z tych osób miało mocno poparzone głowy.

Tragedia w Szwajcarii. Właściciel lokalu broni środków bezpieczeństwa

Bilans pożaru to około 40 ofiar śmiertelnych i 119 rannych, w tym około stu ciężko. Wśród rannych jest jeden Polak.

Jak przekazał w piątek główny prokurator regionu ogień najprawdopodobniej pojawił się, gdy zimne ognie w kształcie "świeczek fontannowych" znalazły się zbyt blisko sufitu.

Jacques Moretti będący współwłaścicielem baru przekazał w rozmowie z portalem 20 Minuten, że obiekt był kontrolowany trzy razy w ciągu ostatnich 10 lat. Według niego "wszystko zostało wykonane zgodnie z przepisami".

Jego żona Jessica była w lokalu w chwili tragedii. Doznała drobnych poparzeń.

W Szwajcarii trwa żałoba narodowa.

Źródło: Reuters

