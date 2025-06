Godzina policyjna w Los Angeles. Rośnie liczba aresztowanych

Godzina policyjna w centrum Los Angeles obowiązuje od godz. 20 do 6 rano czasu miejscowego (5-15 w Polsce). Weszła w życie we wtorek wieczorem. Burmistrzyni Los Angeles Karen Bass poinformowała, że wprowadzenie godziny policyjnej związane jest z aktami przemocy i wandalizmu, do których dochodzi podczas protestów przeciwko obławom na imigrantów.