Spieszcie się iść na jarmarki, tak szybko je zamykają. W Niemczech najwyraźniej cenią sobie nocny odpoczynek, dlatego budki z jedzeniem czy grzanym winem potrafią zamknąć się już po godz. 20 - podobnie jak restauracje. Odwiedziłem kilka takich miejsc w Lipsku i Dreźnie, w tym kiermasz na kolejowym dworcu oraz taki, który liczy sobie ponad 500 lat. A hitem jednego z wieczorów okazał się pewien podgrzewany chlebek.

Kolorowy jarmark świąteczny nocą z tłumem ludzi spacerujących między oświetlonymi straganami, wysoką choinką i diabelskim młynem w tle. W okrągłym powiększeniu widać dwie osoby idące chodnikiem, ubrane w ciemne kurtki i plecaki.
O czym trzeba pamiętać, wybierając się do Niemiec na jarmarki? A o tym, że czasami lubią tam wcześniej pójść spać...Wiktor KazaneckiINTERIA.PL

Przeszedłem zaledwie z peronu do holu głównego dworca kolejowego w Lipsku, a już odczułem, że jestem w Niemczech i wielkimi krokami zbliża się Boże Narodzenie. Świąteczne jarmarki ze słodkościami oraz grzanym winem rozłożyły się tuż przed nosem podróżnych, dlatego ci mniej zalatani mogą na chwilę przystanąć i zanurzyć usta w ciepłym, czerwonym albo białym trunku.

Stoisko świąteczne z wielopoziomową dekoracją świetlną i wiatrakiem pośrodku dużej hali dworcowej, dookoła siedzą ludzie przy wysokich stołach, wokół ustawiono drewniane beczki jako element wystroju.
Jeszcze nie wyszedłem z dworca, a już pojawił się świąteczny jarmarkWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Tradycja Weihnachtsmarkt, bo tak z niemiecka nazywa się taki jarmark, sięga średniowiecza. W Austrii organizowano je najpewniej już w 13. stuleciu, do Niemiec dotarły wiek później, znane były też w Szwajcarii.

Kiedyś były miejscem, gdzie mieszkańcy zaopatrywali się na święta. Dziś służą temu przede wszystkim galerie handlowe, a kiermasze stały się miejscem towarzyskich spotkań.

Pojechałem do Lipska, chciałem odwiedzić jarmarki. A te się zamknęły

Nie trzeba zerkać na "bożonarodzeniową" mapę Lipska, by odnaleźć jakiś mniejszy lub większy jarmark - można spacerkiem pójść przed siebie, a w końcu na taki natrafimy. Tak właśnie zrobiłem po wyjściu z debiutanckiego pociągu z Krakowa do tego saksońskiego miasta i zameldowaniu się w hotelu.

Popełniłem jednak pewien błąd, który rzutował niestety na cały wieczór.

Jarmarkowa budka ozdobiona świątecznymi światełkami otoczona grupą osób w dużej hali dworca, w tle cyfrowy rozkład jazdy pociągów oraz choinki bożonarodzeniowe, jedna osoba na wózku inwalidzkim.
W Polsce sprzedaż wina na dworcu kolejowym byłaby niemożliwa. Nie można sprzedawać w takich miejscach napojów z procentamiWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Była niedziela, pomału zaczynało się ściemniać. Zjawiłem się przy jednym z jarmarcznych stoisk, zjadłem banana polanego czekoladą (na tak przyrządzone owoce natrafić przed świętami nietrudno) i zacząłem rozglądać się za miejscem, gdzie mógłbym usiąść pod dachem, aby napisać artykuł o podróży do Lipska. Uznałem, że kramy pozwiedzam wieczorem, bo wtedy panuje najlepszy do tego klimat.

Szklanka z ciemnym napojem ustawiona na drewnianym stole, na szklance znajduje się złoty nadruk z napisem informującym o Roku Kultury Żydowskiej w Saksonii w 2026 roku, w tle rozmyte sylwetki ludzi na miejskim deptaku i nieostre światła świątecznego ki...
Podczas jarmarku w Lipsku, z kubka, w którym podano mi grzane wino, dowiedziałem się, iż 2026 to w Saksonii będzie Rok Kultury ŻydowskiejWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Jakże się zdziwiłem, gdy po godz. 20 zastałem... zamykające się stoiska. Fakt: nie sprawdziłem dokładnych godzin otwarcia jarmarku, gdyż zwiedzać zagraniczne miasta lubię "na spontanie", często bez dokładnego planu działania. Oczywiście wiem, że jarmarki w Warszawie czy Krakowie też nie działają do północy, lecz w Niemczech nowych gości przestały przyjmować jednocześnie liczne lokale gastronomiczne.

Zabytkowy budynek ratusza z charakterystycznym zegarem oświetlony nocą, na pierwszym planie jarmarczne stragany oraz spacerujący ludzie.
Spóźnił się pan!Wiktor KazaneckiINTERIA.PL

Striezelmarkt. Jarmark w Dreźnie ma ponad 500 lat

Wyposażony w lipskie doświadczenie pojechałem następnego dnia do Drezna, gdzie jarmark bożonarodzeniowy - nazywany Striezelmarkt - organizowany jest od 1434 roku, co czyni go jednym z najstarszych na świecie.

Oświetlone instalacje świetlne w kształcie aniołów ustawione wzdłuż alei nocą, w tle widoczny kościół oraz grupa osób spacerujących obok dekoracji na tle miejskiego krajobrazu.
W Lipsku zostało mi więc pozwiedzać miasto w nocnym wydaniuWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Recepcjonistka, u której odbierałem kluczyki do pokoju w Dreźnie, okazała się Polką. Między rodakami zawsze raźniej, dlatego zapytałem ją, czy również i tu jarmarki lubią zamykać się po 20.

- Wszędzie tak jest. Tutaj ludzie nie lubią długo siedzieć wieczorem, trzeba iść chwilę po zachodzie słońca - usłyszałem, a do rady się zastosowałem. Zostawiłem jedynie rzeczy i poszedłem w miasto.

Opustoszała ulica miasta oświetlona dekoracjami świątecznymi, w tym zawieszoną gwiazdą nad jezdnią oraz girlandami światełek na elewacjach budynków, sklepy i kamienice po obu stronach ulicy.
Po 22:00 życie na lipskich ulicach niemal wymarłoWiktor KazaneckiINTERIA.PL

W drodze na Striezelmarkt przeszedłem przez inne zgrupowanie świątecznych kramów - w przeciwieństwie do tego docelowego kiermaszu, który organizowany jest w historycznym centrum miasta, tu handlowe domki rozstawiono w nowocześniejszym anturażu, wokół wieżowców.

Kto nie chciał jeść ani nic kupować, mógł założyć łyżwy i wskoczyć na lodowisko. Ja jednak zacząłem buszować między straganami.

Ludzie stojący w kolejce do świątecznych stoisk gastronomicznych na tle wieczornego, miejskiego krajobrazu. Ubrani w ciepłe kurtki mieszkańcy korzystają z wysokich stojących stolików. W tle jasne dekoracje i światła jarmarku.
Jeden z mniejszych jarmarków w DreźnieWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Co zjemy na jarmarku w Dreźnie?

Głód dał o sobie znać, a obok objawiły się pieczone kiełbaski. I mamy polski akcent: za 4 euro kupiłem Krakauer Wursta (kiełbasę krakowską) w podgrzanej bułce.

Po pewnym czasie skusiłem się też na coś na słodko - padło na naleśnika z kremem czekoladowo-orzechowym oraz kawałkami banana za 6 euro. Ze spraw niegastronomicznych oko przykuwały wystawy przygotowane przez rzemieślników. Niektóre wręcz uginały się od gwiazdkowych ozdób czy naczyń wykonanych z drewna.

Ręka trzymająca hot doga z grillowaną kiełbasą i sosem, na tle targu świątecznego z oświetlonymi budkami i spacerującymi ludźmi.
Kiełbasa po krakowsku w wydaniu niemieckimWiktor KazaneckiINTERIA.PL

W końcu znalazłem się na Striezelmarkt. Na środku drezdeńskiego Starego Rynku rozstawiono scenę, gdzie Święty Mikołaj oraz jego pomocnicy urządzali show, zapraszając co pewien czas do siebie dzieci i wręczając im upominki.

Przez gwar nie słyszałem do końca, co dokładnie mówi postać w czerwonym stroju - na pewno, że wszyscy jesteśmy jego przyjaciółmi i chciałby, aby Boże Narodzenie minęło nam w spokoju i zgodzie.

Postacie w strojach świątecznych i bajkowych stoją na oświetlonej scenie w otoczeniu dekoracji bożonarodzeniowych; centralnie Mikołaj obejmuje postać kobiety ubraną w białą suknię i koronę, obok stoją dwie inne osoby w kostiumach przypominających trady...
Święty Mikołaj zachęcał do zabawyWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Tłum na jarmarku z tradycjami osadzonymi w XVI wieku niekiedy był nieprzebrany, ale oczekiwanie w kolejkach do kramów - poza kilkoma wyjątkami - nie dłużyło się w nieskończoność.

Na wszystko najlepiej spojrzeć z góry, dlatego wszedłem na "widokową" platformę, skąd cały Striezelmarkt ma się jak na dłoni. Mało widocznym nocą, acz urokliwym elementem tego landszaftu, bo górującym nad całością, stała się wieża Kościoła Świętego Krzyża.

Tłum ludzi przechadza się po rozświetlonym targu świątecznym otoczonym jasnymi, kolorowymi straganami i dekoracjami, w tle zabytkowe budynki i wielka podświetlana piramida bożonarodzeniowa.
Jarmark w Dreźnie organizowany jest od ponad 500 latWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Drezdeński chlebek skradł moje serce

Bliżej gruntu, między straganami, hipnotyzowały przede wszystkim monumentalna choinka, jak również Piramida Bożonarodzeniowa. Ta druga jest rodzajem kilkupoziomowej karuzeli, na której "piętrach" obracają się figurki. Przedstawiają one m.in. bohaterów biblijnej opowieści o narodzeniu Chrystusa, ale dostrzec można także aniołki, diabełki czy "zwykłych" ludzi wykonujących codzienne czynności.

Uliczny jarmark bożonarodzeniowy z dużą choinką ozdobioną światłami i gwiazdami oraz wysoką, drewnianą świąteczną piramidą z figurami. Wokół tłum ludzi cieszących się świąteczną atmosferą.
Główne symbole jarmarku w DreźnieWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Pierwsze takie piramidy - uchodzące za pierwowzór dobrze nam znanej choinki - kilkaset lat temu budowali górnicy z Rudaw. Kiedy zimą ich kopalnie były zamykane, zajmowali się snycerstwem, czyli rzeźbieniem w drewnie. Na szczycie piramidy umieszczany jest wirnik, który delikatnie się obraca (jak cała konstrukcja) za sprawą ogrzanego powietrza ze świec. No chyba że, jak to częściej dziś bywa, po prostu podłączono wszystko do prądu.

Tłum ludzi spacerujący po jarmarku bożonarodzeniowym w Dreźnie, ozdobiona choinka, iluminacje świąteczne, jasne światła i stoiska tworzą świąteczny klimat.
Jedno z wejść na StreizelmarktWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Szkoda odwiedzać jarmark i nie skosztować choć jednego lokalnego przysmaku. I taki się znalazł - na drewnianym szyldzie wyczytałem "Dresdener Rahmbrot im Gleinofen gebachen". A więc mowa o rodzaju drezdeńskiego, pieczonego chlebka. Cena nawet przystępna, bo kilka euro, więc cóż szkodzi spróbować.

Nie zawiodłem się - serowa masa pokrywająca bułeczkę, do której dodano kawałeczki mięsa oraz szczypiorek, wręcz rozpływała się na podniebieniu.

Chrupiąca bułka z nadzieniem, posypana świeżymi warzywami trzymana w ręce, w tle nastrojowy kiermasz świąteczny z oświetlonymi stoiskami i spacerującymi ludźmi.
Smacznego! :)Wiktor KazaneckiINTERIA.PL

Jarmark Augusta. Odwiedzający widzą od razu króla Polski

Chodząc po Dreźnie, natrafiłem na jeszcze jeden jarmark: Augustusmarkt. Wchodzi się na niego od strony pomnika Fryderyka Augusta I, którego w Polsce znamy jako swojego króla Augusta II Mocnego z dynastii Wettynów (urodził się właśnie w Dreźnie, a panował pod koniec wieku XVII i w pierwszej połowie wieku XVIII).

Na tym kiermaszu wszystkie kramy stały wzdłuż jednej alei, po obu jej stronach, a za nimi rozpościerało się mieszkaniowe osiedle.

Po lewej stronie znajduje się barwny, podświetlony złoty pomnik jeźdźca na koniu na marmurowym cokole z inskrypcją, natomiast po prawej widać tłum ludzi spacerujących alejką podczas wieczornego jarmarku świątecznego, otoczonego dekoracjami świetlnymi w...
Drezdeński jarmark pod "patronatem" Augusta II MocnegoWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Oferta? Podobna jak wszędzie indziej, ale dopiero tam kupiłem pamiątkowy magnes - gdzie indziej albo ich nie wypatrzyłem, albo były, lecz nie w moim guście. A kiedy nieco zmarzłem, mogłem ogrzać się przy jednym z kilku rozpalonych koksowników, racząc się przy okazji winem.

Jasno oświetlone niebieskie drzewo pokryte świątecznymi lampkami na tle jarmarku, wokół którego zgromadzili się ludzie podziwiający dekoracje, w tle widoczne białe namioty oraz świąteczne iluminacje.
Na Augustusmarkt tradycyjnie pojawiło się świetlne, niebieskie drzewkoWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Na Augustusmarkt nie zabrakło pieczonych kasztanów, warzywnego "sushi" układanego tak, aby przypominało to klasyczne, z udziałem ryby, a nawet wypchanego niedźwiadka (oby była to tylko spora figurka ze sztucznym futrem!) bacznie pilnującego wystawionych wędlin.

Stoisko na jarmarku nocą z wypchanym niedźwiedziem ustawionym na podwyższeniu, a przed nim ekspozycja wędlin i produktów spożywczych. Po lewej stronie widoczna grupa osób spacerujących pomiędzy stoiskami i świąteczne dekoracje świetlne w tle.
Jedno ze stoisk na AugustusmarktWiktor KazaneckiINTERIA.PL

Również w Dreźnie jarmarki zaczęły zamykać podwoje około 21, dlatego zwiedzając Saksonię w przedświątecznym wydaniu, warto zarezerwować na nie trochę więcej czasu w ciągu dnia. Wtedy na spokojnie wszystkiego się napijemy, pojemy i pooglądamy.

Z Drezna dla Interii Wiktor Kazanecki

Kontakt do autora: wiktor.kazanecki@firma.interia.pl

