W skrócie Donald Trump opublikował na platformie Truth Social wpis, w którym nazwał komika Billa Mahera "przegrywem" i "kłamcą".

Prezydent USA zarzucił Maherowi posługiwanie się fałszywymi sondażami dotyczącymi poparcia w Partii Republikańskiej.

Stacja CNN sprostowała twierdzenia Trumpa, wskazując, że poparcie dla prezydenta wśród republikanów wynosi realnie 74 proc.

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"Porozmawiajmy o tym całkowitym przegrywie Billu Maherze. Ma słabo oceniany program w równie słabo ocenianym HBO" - zaczął swój wpis Donald Trump. W dalszej części stwierdził, że wielokrotnie otrzymywał zaproszenie do programu amerykańskiego komika, ale za każdym razem odmawiał, ponieważ Maher zawsze był w stosunku do niego nieszczery.

"Nie uważa za dobry pomysł pozbawienie Iranu broni nuklearnej, co pokazuje, że nie jest zbyt mądry. Gdybym pozwolił im zdobyć broń nuklearną, świat by wyglądał dzisiaj inaczej" - napisał amerykański prezydent.

Trump komentuje sondaże. "To kłamstwo"

Donald Trump zarzucił również Maherowi, że ten posługuje się fałszywymi sondażami i twierdzi, że prezydent cieszy się coraz mniejszym poparciem, nawet wśród republikanów. Według Trumpa "to nieprawda".

"W rzeczywistości CNN właśnie opublikowało sondaż, pokazujący, że mam 98-99 proc. poparcia w Partii Republikańskiej - najwięcej w historii. Ronald Reagan miał 86 proc. Nawet Harry Enten z CNN stwierdził, że jestem 'najbardziej wpływowym prezydentem ostatniego stulecia"' - zaznaczył prezydent.

Trump stwierdził również, że w innym niedawnym sondażu CNN został wybrany najpopularniejszą osobą w historii republikanów, wyprzedzając m.in. Reagana czy Abrahama Lincolna. "A to są sondaże CNN, ludzi którzy nie do końca mnie lubią" - dodał.

"Bill Maher kłamał, ale kłamie na każdy temat" - napisał prezydent USA.

Do wyników sondaży odniosło się CNN. Stacja poinformowała, że w ostatnim sondażu poparcie dla Trumpa wśród republikanów wyniosło 74 proc. 98-99 proc. pojawiło się natomiast w wypowiedzi jednego z analityków stacji kilka tygodni wcześniej, gdy mówił on o paparciu prezydenta wśród zwolenników ruchu MAGA, jednak zaznaczono, że nie wszyscy republikanie się z nim utożsamiają.

Trump atakuje komika. Chwilę wcześniej się z nim spotkał

Donald Trump spotkał się z Billem Maherem 15 października w Białym Domu. Prezydent stwierdził, że komik przyszedł na spotkanie pijany. Według niego rozmowa przebiegła dosyć dobrze, jednak była "stratą czasu".

Kilka dni później - 23 października, na platformie HBO pojawił się nowy odcinek programu "Real Time" prowadzonego właśnie przez Mahera. Wzięło w nim udział kilku gości, w tym była rzeczniczka prasowa Białego Domu Karoline Leavitt, republikański kandydat na gubernatora Kalifornii Steve Hilton oraz demokratyczny gubernator Kentucky Andy Beshear.

Według Trumpa Leavitt wypadła w programie "rewelacyjne", mimo że pytania zadawał jej "stronniczy, głupi łajdak". "Świetnie broniła mnie i siebie, ale nie czuła się swobodnie, gdy musiała przeciwstawiać się kolejnym kłamstwom" - stwierdził.

"Nie oglądałem twojego programu zbyt często, ale teraz nie zrobię tego już nigdy, ponieważ to nic innego, jak fałszywe informacje, na które niestety narażone są Ameryka i świat" - podsumował prezydent USA.



