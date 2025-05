Kardynał Pietro Parolin określany był za czasów papieża Franciszka jako druga osoba w Watykanie , a to za sprawą funkcji, którą pełnił - sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej. Teraz to właśnie o kard. Parolinie mówi się, jako o najbardziej oczywistym pretendencie do tronu papieskiego.

Na konklawe może dojść do niespodzianek, których nie zabrakło już podczas kongregacji generalnych, nazywanych potocznie "spotkaniami przedwyborczymi". To właśnie w czasie ich trwania zawiązują się stronnictwa i forsowane są poszczególne kandydatur y. Tym razem nie obyło się też bez kontrowersji.

Rozmówca Interii dodaje, że na kongregacjach nie wolno rozmawiać o konkretnych nazwiskach . - Co nie znaczy, że tak się nie dzieje, ale to jest robione w białych rękawiczkach - przyznaje Edward Augustyn.

Perspektywa 10 czy 15 lat pontyfikatu, jak pokazały dwa ostatnie, pozwala dać świeżość Kościołowi. To się sprawdza i myślę, że kardynałowie będą brać to pod uwagę

- Stan zdrowia jest bardzo ważny. Papież Franciszek opowiadał, że zanim go wybrano, to podchodzili do niego kardynałowie i pytali, czy to prawda, że nie ma jednego płuca. Tłumaczył, że to była operacja w młodym wieku i wycięty został tylko fragment - mówi Edward Augustyn.