W poniedziałek w godzinach porannych izraelskie media poinformowały o rozpoczęciu przez Siły Obronne Izraela działań ofensywnych na kilka regionów w Libanie. Jak podkreślono, celem ataku były miejsca związane z Hezbollahem, który aktywnie wspiera Iran w działaniach odwetowych, m.in. na amerykańskie bazy ulokowane w Zatoce Perskiej.

- Rozpoczęliśmy ofensywę przeciwko Hezbollahowi (…) Jesteśmy nie tylko w defensywie, ale i w ofensywie. Musimy przygotować się na długie dni walk - ogłosił Ejal Zamir, szef sztabu Sił Obronnych Izraela.

Saudyjska telewizja Al Hadath poinformowała, że jedną z ofiar ataku był Mohhamed Raad, szef parlamentarnego bloku tego ugrupowania. Niedługo później władze przekazały, że w wyniku ostrzałów zginęło 31 osób, a 149 zostało rannych.

Izrael zaatakował Liban. Szef resortu obrony o "celu do wyeliminowania"

Na temat uderzeń izraelskiej armii na cele w Libanie wypowiedział się także szef tamtejszego resortu dyplomacji Israel Katz. Polityk ogłosił, że działania IDF mają na celu m.in. zabicie przywódcy Hezbollahu Naima Kassema.

Libański polityk określony został jako "cel do wyeliminowania". Katz wyjaśnił, że kierowana przez niego organizacja jest sprzymierzona z Iranem i bierze udział w odwecie, który Teheran przeprowadza po zabójstwie najwyższego przywódcy Alego Chameneiego.

