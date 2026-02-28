W skrócie Rosyjskie MSZ wydało oświadczenie potępiające atak USA i Izraela na Iran oraz wezwało do powrotu do ścieżki politycznej i dyplomatycznej.

Dmitrij Miedwiediew skrytykował Donalda Trumpa, twierdząc, że negocjacje z Iranem były wyłącznie 'operacją przykrywką'.

Rosyjskie linie lotnicze zawiesiły loty do Izraela i Iranu, wprowadzając alternatywne trasy.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Oświadczenie rosyjskiej dyplomacji pojawiło się zaledwie kilka godzin po amerykańskich i izraelskich nalotach na cele w Iranie. Jak twierdzą światowe agencje głównym celem pierwszej fazy operacji byli najważniejsi dowódcy Teheranu w tym najwyższy przywódca Ali Chamenei oraz prezydent Masud Pezeszkian.

"Zakres i charakter przygotowań wojskowych, politycznych i propagandowych, które poprzedziły ten lekkomyślny krok, w tym rozmieszczenie znacznych sił zbrojnych USA w regionie, nie pozostawiają wątpliwości, że jest to celowy, zaplanowany i niesprowokowany akt zbrojnej agresji przeciwko suwerennemu i niepodległemu państwu członkowskiemu ONZ" - czytamy w oświadczeniu rosyjskiej dyplomacji.

W ocenie Moskwy, której cztery lata temu wojska rozpoczęły niesprowokowaną, pełnoskalową inwazję na Ukrainę, atak na Iran rozpoczęto pod przykrywką "wznowionego procesu negocjacyjnego". "Dzieje się tak pomimo zapewnień przekazanych stronie rosyjskiej, że Izrael nie jest zainteresowany włączeniem się w konfrontację militarną z Iranem" - dodano.

MSZ Rosji grzmi po ataku. "Obrali niebezpieczny kurs"

MSZ oceniło, że Waszyngton i Tel Awiw "po raz kolejny obrali niebezpieczny kurs, który szybko popycha region w kierunku katastrofy humanitarnej, gospodarczej a potencjalnie nawet radiologicznej". Uznano, że ataki chcą zdemontować "porządek konstytucyjny" i są nieprzemyślane pod względem układowi o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej.

"Uporczywy i systematyczny charakter destabilizujących ataków, przeprowadzanych przez administrację USA w ostatnich miesiącach przeciwko fundamentalnym zasadom międzynarodowego porządku prawnego, budzi szczególne zaniepokojenie. Wśród naruszonych zasad znajdują się: Nieingerencja w sprawy wewnętrzne, wyrzeczenie się użycia siły lub groźby jej użycia oraz pokojowe rozwiązywanie sporów międzynarodowych" - dodano. Przypomnijmy, że na początku roku Kreml w podobnych słowach krytykował operację amerykańskich służb specjalnych w Wenezueli i uprowadzenie prezydenta Nicolasa Maduro.

Prokremlowska agencja TASS przekazała, że szef SZ Rosji Siergiej Ławrow potępił ataki USA i Izraela w telefonicznej rozmowie ze swoim irańskim odpowiednikiem.

Z kolei rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow przekazał, że Władimir Putin zdecydował na zwołanie nadzwyczajnej wideokonferencji z członkami Rady Bezpieczeństwa w związku z sytuacją na Bliskim Wschodzie.

Dmitrij Miedwiediew kontra Donald Trump. "Rozjemca pokazał prawdziwą twarz"

Ostrą krytykę pod adresem Donalda Trumpa wyraził były prezydent i premier Rosji oraz naczelny propagandzista Kremla Dmitrij Miedwiediew.

"Rozjemca ponownie pokazał prawdziwą twarz. Wszystkie negocjacje z Iranem to 'operacja przykrywka;. Nikt w to nie wątpił. Nikt tak naprawdę nie chciał niczego negocjować" - napisał w mediach społecznościowych obecny wiceprzewodniczący rosyjskiej Rady Bezpieczeństwa. Wyśmiał tym samym określenia, które wobec przywódcy USA stosują jego zwolennicy i adminsitracja, jak m.in. "prezydent pokoju".

Miedwiediew zastanawiał się też, kto ma więcej cierpliwości "by czekać na niechlubny koniec wroga". "USA mają zaledwie 249 lat. Imperium Perskie zostało założone ponad 2500 lat temu. Zobaczymy, co stanie się za 100 lat" - podsumował.

Nad ranem rosyjskie linie lotnicze wstrzymały loty zarówno do Izraela, jak i Iranu. Jak przekazało rosyjskie ministerstwo transportu wcześniej opracowano alternatywne trasy lotów, aby zapewnić bezpieczeństwo podróżującym do krajów Zatoki Perskiej. Ostrzeżono, że czas lotu wydłuży się ze względu na dłuższe dystanse.

"Polityczny WF": Indyjska pułapka. Pokonają Brauna jego własną bronią? INTERIA.PL