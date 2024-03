Nowy spot Donalda Trumpa wywołał kontrowersje. Polityk posłużył się w nim wizerunkiem obecnego prezydenta. Do bagażnika samochodu przymocowano plakat, na którym widnieje związany Joe Biden. - Trump regularnie podżega do przemocy i nadszedł czas, aby ludzie potraktowali go poważnie - uważa rzecznik kampanii Bidena. Druga strona odpiera zarzuty, twierdząc, że to "demokraci i szaleńcy" nie tylko atakują Trumpa i jego rodzinę, ale i "bronią wymiaru sprawiedliwości".