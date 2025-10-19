W skrócie Dawid Ostafi, polski bokser, jest bohaterem brytyjskich mediów z powodu problemów z prawem i trwającej procedury ekstradycyjnej.

35-latek został oskarżony o pobicie polskich policjantów i inne przewinienia po ucieczce do Wielkiej Brytanii.

Obrona Ostafiego opiera się na prawie do życia rodzinnego na Wyspach, a sprawa nadal trwa.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Brytyjskie media piszą o "polskim bandycie", który powinien być deportowany do ojczyzny, ale ciągle przebywa w Wielkiej Brytanii.

Chodzi o boksera Dawida Ostafiego. Mężczyzna jest podejrzany o atak na dwóch policjantów w 2016 roku. Pomimo tego sąd zdecydował o zwolnieniu Polaka z aresztu tymczasowego.

Nasz rodak wpłacił kaucję w wysokości 40 tys. funtów. Musi nosić specjalny identyfikator oraz przestrzegać godziny policyjnej.

Wielka Brytania. 35-latek z Polski będzie deportowany? Jest oskarżony o atak na policjantów

Ostafi będzie odwoływał się od decyzji sądu o ekstradycję. W międzyczasie oddaje się swojej pasji - walce na ringu. 35-latek, znany jako David Oscar, mierzy się z przeciwnikami w wadze junior ciężkiej.

Jak donosi "The Sun", za jedną potyczkę inkasuje bardzo dużo pieniądze - 7 tys. funtów. To około 34 tys. złotych.

Do ataku na polskich funkcjonariuszy doszło w 2016 roku. Niedługo później Ostafi uciekł z ojczyzny i szybko popadł w konflikt z brytyjskim prawem. W 2019 roku został aresztowany za jazdę pod wpływem alkoholu.

Dodatkowo podczas policyjnej interwencji zaatakował funkcjonariuszy. Okazało się, że pięściarz prowadził kradziony samochód, a w środku znajdowała się kokaina, gaz pieprzowy i kij baseballowy.

Dawid Ostafi był sądzony także za atak na pracownika warsztatu samochodowego. W sumie musiał odsiedzieć 40 miesięcy w więzieniu.

Polska domaga się ekstradycji 35-latka. Przyjął zaskakującą linię obrony

Z Wielkiej Brytanii nasz rodak powinien być deportowany zgodnie z zapisami ustawy Borders Act. Wniosek o ekstradycję złożyła strona polska, a w sierpniu 2024 roku 35-latek został aresztowany.

Mężczyzna przyjął jasną linię obrony, powołując się na zapisy Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Prawnicy przekonują, że Dawid Ostafi ma prawo do życia rodzinnego na Wyspach Brytyjskich.

W Wielkiej Brytanii 35-latek ma żonę i dziecko. Wychowuje również dwoje dzieci z poprzedniego związku swojej partnerki. Sprawa jest rozwojowa.

Źródło: "The Sun"

"Polityczny WF": Poseł oburzony wulgaryzmem. A sam w Sejmie przeklął INTERIA.PL