W skrócie Odtajnione maile potwierdzają, że książę Andrzej utrzymywał kontakty z Jeffreyem Epsteinem po jego wyroku w 2010 roku.

W spotkaniu u Epsteina wzięli udział znani goście, w tym Woody Allen, Katie Couric oraz George Stephanopoulos.

Zamiast zerwania kontaktów książę Andrzej miał być gwiazdą wieczoru.

W październiku 2025 roku król Karol III pozbawił Andrzeja tytułów, odznaczeń i rezydencji z powodu jego powiązań z Epsteinem.

Ostatnie spotkanie pozbawionego obecnie tytułu książęcego Andrzeja twarzą w twarz z Jeffreyem Epsteinem miało miejsce w Nowym Jorku w grudniu 2010 roku. Według jego relacji dla BBC Newsnight, Andrzej zrobił to, aby ostatecznie zerwać wszelkie kontakty z Epsteinem.

Jednak maile ujawnione przez Departament Sprawiedliwości USA dostarczają więcej szczegółów na temat tego, jak zamiast "ponurego pożegnania", książę był gwiazdą wieczoru na spotkaniu celebrytów w rezydencji Epsteina na Manhattanie.

Książę Andrzej spotykał się z Jeffreyem Epsteinem. Nowe informacje

Najnowsze maile rzucają nowe światło na kolację w 2010 roku zorganizowaną dla Andrzeja z udziałem bogatych i sławnych osób. Wśród gości byli Woody Allen i jego żona Soon-Yi, prezenterzy telewizyjni Katie Couric i George Stephanopoulos, komik Chelsea Handler oraz prowadzący talk-show Charlie Rose.

Amerykańska PR-owiec z branży rozrywkowej, Peggy Siegal, wysłała do Epsteina maila następnego ranka, pisząc, że wieczór był "sensacyjny".

W ciągu kilku dni od przyjęcia szczegóły dotyczące gości i ich rozmów pojawiły się w amerykańskiej prasie - a najnowsze e-maile pokazują, że Epstein i Siegal nie byli z tego powodu zadowoleni. "To nie jest dobre dla Andrzeja, nie jest to dobre dla mnie" - napisał Epstein w mailu.

Książę Andrzej na kolacji u Epsteina. "Nie mogę się doczekać"

W programie Newsnight w 2019 roku Andrzej przytoczył, co powiedział Epsteinowi w grudniu 2010 roku. "Słuchaj, ze względu na to, co się stało, nie sądzę, żeby było właściwe, byśmy utrzymywali kontakt". Najnowsze maile sugerują jednak zupełnie inną wersję zdarzeń.

Zamiast bezpowrotnie zerwać więzi z przestępcą seksualnym, Andrzej skontaktował się później z Epsteinem, aby złożyć świąteczne życzenia swojej "amerykańskiej rodzinie", mówiąc, że "nie może się doczekać, aż znów do nich dołączy". Było to po tym, jak Epstein odbył już wyrok za zmuszanie nieletniej do prostytucji.

Mężczyźni mieli też rozmawiać o rozwiązaniu problemu niewypłaconych wynagrodzeń dla pracowników Sarah Ferguson (byłej żony księcia - red.), co wyjątkowo irytowało Andrzeja. "Boże, zimno tu i wilgotno! Chciałbym być jeszcze zwierzakiem w twojej rodzinie" - miał deklarować w wiadomości do Epsteina.

Woody Allen na kolacji u Jeffreya Epsteina

Woody Allen, zapytany jesienią 2025 roku o spotkanie z Epsteinem, powiedział, że nie pamięta, kto go zaprosił ani kim był obecny na miejscu przedstawiciel brytyjskiej rodziny królewskiej. Zaprzeczył też bliskim relacjom z Epsteinem. Co innego wynika jednak z akt.

"Jeśli nie lubisz Bergmana, a wiem, że nie lubisz, to w porządku. Jestem pewien, że jest zbyt wyrafinowany jak na twój gust. Czy mam teraz załatwić ci zestaw filmów Bergmana?" - pisał Allen do Epsteina.

W innej wymianie zdaje się wychwalać zalety nowego iPhone'a. "Absolutnie uwielbiam ten telefon. Dziękuję, dziękuję, dziękuję" - pisał do finansisty.

Najnowsze maile ukazują także komentarze Allena do Epsteina na temat kolejnej kolacji w grudniu 2017 roku. "Dziękuję za kolację wczoraj. Żebyś wiedział, w przyszłości jedzenie powinno być podawane bardzo gorące - nigdy letnie" - napisał reżyser.

Wielka Brytania. Andrzej pozbawiony tytułów książęcych

Pod koniec października 2025 roku brytyjski król Karol III pozbawił swego młodszego brata Andrzeja pozostałych mu jeszcze tytułów, odznaczeń i rezydencji w pobliżu Zamku Windsor ze względu na jego powiązania ze skazanym przestępcą seksualnym, amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem.

"Kroki te uznano za konieczne, niezależnie od faktu, że książę Andrzej nadal zaprzecza stawianym mu zarzutom (...)" - brzmiał fragment komunikatu Pałacu Buckingham.

W 2019 roku, po katastrofalnej próbie odparcia stawianych mu zarzutów w wywiadzie dla BBC, książę zrezygnował z oficjalnych obowiązków członka rodziny królewskiej.

Źródło: BBC

