Pete Hegseth. Kontrowersje wokół nowego sekretarza obrony USA

Hegseth był jednym z najbardziej kontrowersyjnych nominatów Trumpa do gabinetu, a los jego kandydatury do końca był niepewny ze względu na szereg zarzutów dotyczących napaści seksualnej, upijania się do nieprzytomności podczas pracy, problemów finansowych w kierowanych przez niego organizacjach na rzecz praw weteranów, a w ostatnich dniach również przemocy domowej wobec swojej drugiej żony .

Przedstawiając swój program podczas wysłuchania w senackiej komisji ds. sił zbrojnych Hegseth zapowiadał, że będzie skupiony na "powrocie do śmiercionośności" wojska, zniesienia programów dotyczących różnorodności, przywrócenia "etosu wojownika" , wzmocnieniu przemysłu wojskowego i na stawieniu czoła Chinom . Sygnalizował też przeniesienie uwagi i środków z Europy i Bliskiego Wschodu do Azji .

Wojna w Ukrainie. Pete Hegseth: Musi się zakończyć

- Po pierwsze i najważniejsze, będziemy bronić naszej ojczyzny, naszych granic i naszego nieba. Po drugie, będziemy współpracować z naszymi partnerami i sojusznikami, aby powstrzymać agresję na Indo-Pacyfiku ze strony komunistycznych Chińczyków. I wreszcie, odpowiedzialnie zakończymy wojny, aby zapewnić, że priorytetowo potraktujemy nasze zasoby, aby przeorientować je na największe zagrożenia - wymieniał Hegseth. Dopytywany o podejście do wojny w Ukrainie , stwierdził, że "jest to decyzja na poziomie prezydenckim" i że Donald Trump jasno zapowiadał, że chce zakończyć ten konflikt .

Demokraci od początku krytykowali nowego szefa Pentagonu jako najgorzej wykwalifikowanego kandydata na to stanowisko w historii kraju. - Nie ma on ani charakteru, ani doświadczenia, ani osądu wymaganego na tym stanowisku. Jeśli jest jedno słowo, które nigdy nie powinno opisywać sekretarza obrony na tym ważnym stanowisku, to jest to "chaotyczny". Ale to jest jedno słowo, które najlepiej opisuje pana Hegsetha - mówił lider demokratów Chuck Schumer.