W skrócie Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zadeklarował gotowość do podjęcia mediacji między Polską a Ukrainą na wypadek wyrażenia takiej prośby przez strony sporu.

Nauseda podkreślił, że decyzja o mediacji powinna należeć do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego oraz zaznaczył dobre relacje Litwy z obiema stronami.

Prezydent Litwy zwrócił uwagę na stanowisko Donalda Tuska dotyczące rozwiązania konfliktu i wyraził chęć poznania przyczyn sporu podczas spotkania w Polsce.

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Gitanas Nauseda zaznaczył, żeKarol Nawrocki oraz Wołodymyr Zełenski "sami powinni wyrazić taką chęć", jeśli chodzi o ewentualną mediację.

Do wzrostu napięcia w relacjach polsko-ukraińskich doszło, gdy prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi Nawrocki postanowił odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego.

Od imienia "Bohaterów UPA" do odebrania orderu. Litwa wyraża gotowość mediacji

Prezydent Litwy poinformował, że będzie miał możliwość omówienia tej kwestii z Nawrockim w sobotę. - Wkrótce będę miał doskonałą okazję, by porozmawiać o tym w nieformalnej atmosferze, ponieważ w sobotę wybieram się do północnej Polski wraz z kilkoma innymi prezydentami - przekazał, dodając, że wspomniana sprawa jest dla niego "niezwykle ważna".

- Na razie wydaje mi się, że oba te kraje deklarują chęć rozwiązania konfliktu bez pośredników, czyli własnymi siłami - mówił Nauseda. Ocenił przy tym, że Litwa mogłaby sprawdzić się w roli potencjalnego mediatora, co uzasadnił "doskonałymi stosunkami zarówno z jedną, jak i drugą stroną".

Prezydent Litwy o Tusku ws. Ukrainy. "Sygnalizuje, że chciałby zakończyć konflikt"

- Jeśli tylko taka prośba zostanie wyrażona, z pewnością jestem gotów to zrobić. W sobotę chciałbym usłyszeć więcej od samego prezydenta Polski na temat tego, jakie były przyczyny tego konfliktu i co można zrobić w tej sytuacji, aby doprowadzić do jej normalizacji - zapowiedział w rozmowie z LNK.

Nauseda dodał również, że wziął udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, podczas której jego uwagę zwróciło stanowisko Donalda Tuska wyrażającego wolę deeskalacji sporu.

- Bardzo wyraźnie zauważyłem, że choć prezydent Zełenski tam nie był, to premier sygnalizuje, iż chciałaby zakończyć ten konflikt i skupić uwagę na tym, co jest niezwykle ważne - skomentował Nauseda. Jego zdaniem "przeszłość jest ważna, ale szczególnie ważna jest teraźniejszość, w której trwa wojna Rosji przeciwko Ukrainie".

Napięcie na linii Karol Nawrocki - Wołodymyr Zełenski

Napięcie pomiędzy Warszawą a Kijowem zapanowało po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".

Po kilku tygodniach Karol Nawrocki, jak wcześniej zapowiadał, zdecydował się odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego.

W reakcji na te wydarzenia orderów zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. Z kolei w czwartek prezes PiSJarosław Kaczyński oświadczył, że zwróci przyznany mu w 2022 roku ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego.

Dodatkowo Zełenski podjął decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, która odbyła się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Zamiast prezydenta na czele delegacji stanęła premier Julia Swyrydenko.

Źródło: LNK





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