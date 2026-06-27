Głos sojusznika w sprawie sporu Polski z Ukrainą. "Jestem gotów to zrobić"
- Jeśli tylko taka prośba zostanie wyrażona, z pewnością jestem gotów to zrobić - powiedział prezydent Litwy Gitanas Nauseda w wywiadzie udzielonym na kanale LNK. Odpowiedział w ten sposób na pytanie o gotowość podjęcia się mediacji między stroną polską a ukraińską w sporze, który zakończył się odebraniem Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego.
W skrócie
- Prezydent Litwy Gitanas Nauseda zadeklarował gotowość do podjęcia mediacji między Polską a Ukrainą na wypadek wyrażenia takiej prośby przez strony sporu.
- Nauseda podkreślił, że decyzja o mediacji powinna należeć do Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego oraz zaznaczył dobre relacje Litwy z obiema stronami.
- Prezydent Litwy zwrócił uwagę na stanowisko Donalda Tuska dotyczące rozwiązania konfliktu i wyraził chęć poznania przyczyn sporu podczas spotkania w Polsce.
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Gitanas Nauseda zaznaczył, żeKarol Nawrocki oraz Wołodymyr Zełenski "sami powinni wyrazić taką chęć", jeśli chodzi o ewentualną mediację.
Do wzrostu napięcia w relacjach polsko-ukraińskich doszło, gdy prezydent Ukrainy zdecydował o nadaniu jednostce wojskowej imienia "Bohaterów UPA". W odpowiedzi Nawrocki postanowił odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego.
Od imienia "Bohaterów UPA" do odebrania orderu. Litwa wyraża gotowość mediacji
Prezydent Litwy poinformował, że będzie miał możliwość omówienia tej kwestii z Nawrockim w sobotę. - Wkrótce będę miał doskonałą okazję, by porozmawiać o tym w nieformalnej atmosferze, ponieważ w sobotę wybieram się do północnej Polski wraz z kilkoma innymi prezydentami - przekazał, dodając, że wspomniana sprawa jest dla niego "niezwykle ważna".
- Na razie wydaje mi się, że oba te kraje deklarują chęć rozwiązania konfliktu bez pośredników, czyli własnymi siłami - mówił Nauseda. Ocenił przy tym, że Litwa mogłaby sprawdzić się w roli potencjalnego mediatora, co uzasadnił "doskonałymi stosunkami zarówno z jedną, jak i drugą stroną".
Prezydent Litwy o Tusku ws. Ukrainy. "Sygnalizuje, że chciałby zakończyć konflikt"
- Jeśli tylko taka prośba zostanie wyrażona, z pewnością jestem gotów to zrobić. W sobotę chciałbym usłyszeć więcej od samego prezydenta Polski na temat tego, jakie były przyczyny tego konfliktu i co można zrobić w tej sytuacji, aby doprowadzić do jej normalizacji - zapowiedział w rozmowie z LNK.
Nauseda dodał również, że wziął udział w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, podczas której jego uwagę zwróciło stanowisko Donalda Tuska wyrażającego wolę deeskalacji sporu.
- Bardzo wyraźnie zauważyłem, że choć prezydent Zełenski tam nie był, to premier sygnalizuje, iż chciałaby zakończyć ten konflikt i skupić uwagę na tym, co jest niezwykle ważne - skomentował Nauseda. Jego zdaniem "przeszłość jest ważna, ale szczególnie ważna jest teraźniejszość, w której trwa wojna Rosji przeciwko Ukrainie".
Napięcie na linii Karol Nawrocki - Wołodymyr Zełenski
Napięcie pomiędzy Warszawą a Kijowem zapanowało po decyzji Zełenskiego o nadaniu jednej z jednostek wojskowych imienia "bohaterów UPA".
Po kilku tygodniach Karol Nawrocki, jak wcześniej zapowiadał, zdecydował się odebrać Zełenskiemu Order Orła Białego.
W reakcji na te wydarzenia orderów zrzekli się także byli prezydenci Ukrainy - Leonid Kuczma, Wiktor Juszczenko oraz Petro Poroszenko. Z kolei w czwartek prezes PiSJarosław Kaczyński oświadczył, że zwróci przyznany mu w 2022 roku ukraiński Order Księcia Jarosława Mądrego.
Dodatkowo Zełenski podjął decyzję o rezygnacji z uczestnictwa w Konferencji na rzecz Odbudowy Ukrainy, która odbyła się w dniach 25-26 czerwca w Gdańsku. Zamiast prezydenta na czele delegacji stanęła premier Julia Swyrydenko.
Źródło: LNK