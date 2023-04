Głodzili się, bo czekali na spotkanie z Jezusem. Cztery osoby nie żyją

Do zdarzenia doszło w hrabstwie Kilifi w Kenii. Ci, którzy przeżyli bez jedzenia i picia, trafili w czwartek do lokalnego szpitala. Sześcioro z nich, skrajnie wychudzonych, jest w stanie krytycznym.

Policja przekazała BBC, że grupę znaleziono w lesie, w którym mieszkali od kilku dni. Namówił ich do tego miejscowy kaznodzieja, który zalecił wiernym, aby pościli, "czekając na spotkanie z Jezusem". Dokładne przyczyny śmierci czworga osób ma ustalić sekcja zwłok.

Śledczy poszukują kolejnych osób, które dały się namówić na rygorystyczny post. Według ustaleń, w lesie nadal przebywa co najmniej kilkoro wiernych.

Policja natrafiła także na świeżo wykopany grób. Nie wiadomo dotąd, ile osób się w nim znajduje.

Wierni należą do Międzynarodowego Kościoła Dobrej Nowiny, któremu przewodzi lokalny pastor. Był on objęty policyjnymi śledztwami za rzekome nakłanianie swoich wyznawców do śmierci głodowej w celu szybszego dotarcia do nieba.

Obrońcy praw człowieka żądają natychmiastowego aresztowania pastora stojącego za kontrowersyjnymi rytuałami.

- Nie możemy po prostu siedzieć i patrzeć, jak niewinni Kenijczycy cierpią z rąk przywódcy religijnego, który twierdzi, że jest mężem Bożym - powiedział aktywista Mathias Shipeta, cytowany przez kenyans.co.ke.



W sprawę zaangażowali się także inni przywódcy religijni Kenii, którzy wskazują, że działania pastora pogwałcają fundamentalne prawo - do życia.