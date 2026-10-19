W skrócie Z powodu ograniczonych środków finansowych Organizacja Narodów Zjednoczonych wprowadzi cięcia pomocy humanitarnej obejmującej mieszkańców Strefy Gazy i Palestyny.

Decyzja ONZ oznacza wstrzymanie pomocy dla około pół miliona osób oraz zmniejszenie wsparcia dla pozostałych beneficjentów, głównie przez ograniczenie żywności i redukcję pomocy pieniężnej.

Według prognoz do końca grudnia 2026 roku ponad 1,4 mln mieszkańców Strefy Gazy może zostać dotkniętych ostrym głodem.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii , otwiera się w nowym oknie

Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) poinformowała o ograniczeniu Światowego Programu Żywnościowego (WFP). Oznacza to wstrzymanie pomocy dla około pół miliona ludzi mieszkających w Strefie gazy oraz Palestynie.

ONZ ogranicza pomoc dla Strefy Gazy

- Od tego miesiąca redukujemy pół miliona osób z liczby osób, którym pomagamy - powiedział agencji AFP przedstawiciel WFP, Shaun Hughes.

Światowy Program Żywnościowy jest największym pojedynczym dostawcą pomocy humanitarnej w Strefie Gazy. Organizacja udziela pomocy około 1,6 miliona osobom miesięcznie. Obecne ograniczenia dotkną więc blisko 1/3 dotychczasowych beneficjentów.

Cięcia wydatków dotkną również tych, którzy nadal będą otrzymywali pomoc. Rodziny, które wcześniej dostawały dwie paczki żywnościowe, teraz otrzymają jedną. Gorące posiłki dla mieszkańców trudno dostępnych terenów będą natomiast dostarczane co drugi dzień, zamiast codziennie.

WFP zmniejszy także pomoc pieniężną dla 75 000 rodzin o 40 procent.

Przedstawiciele organizacji podkreślają, że powodem cięć nie są ograniczenia w możliwości dostarczania żywności ani zmniejszenie potrzeb, lecz brak funduszy.

Z powodu jednoczesnych kryzysów w Gazie, Sudanie i Jemenie wydatki organizacji stale rosną, tymczasem kraje europejskie i USA, które były głównymi donatorami, ograniczyły finansowanie.

Głód w Strefie Gazy

W lipcu Zintegrowana Klasyfikacja Faz Bezpieczeństwa Żywnościowego (IPC) poinformowała, że po zawieszeniu broni między Izraelem a Hamasem w październiku 2025 roku, zwiększeniu dostaw pomocy i rozszerzeniu programów żywieniowych, sytuacja żywnościowa w Strefie Gazy poprawiła się.

Autorzy raportu zauważyli jednak, że sytuacja wciąż jest daleka od optymalnej i szybko może się zmienić.

Od połowy kwietnia do końca czerwca ponad 1,2 mln mieszkańców Strefy Gazy, czyli około 59 proc. populacji, doświadczało głodu na poziomie kryzysowym lub wyższym. W tej grupie około 212 tys. osób znajdowało się w najtrudniejszej sytuacji.

Już wtedy ostrzegano, że z powodu niedoborów finansowania i ograniczenia skali pomocy przez organizacje humanitarne, do końca 2026 roku ponad dwóm trzecim mieszkańców Strefy Gazy może grozić głód.

Według prognoz IPC do końca grudnia liczba osób dotkniętych ostrym głodem wzrośnie do ponad 1,4 mln, co będzie odpowiadać około 67 proc. mieszkańców enklawy.



