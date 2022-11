Globalny Fundusz bije na alarm: Zmiany klimatu rozwiną choroby zakaźne

Oprac.: Sebastian Przybył Świat

Zmiany klimatu mogą spowodować rozwój śmiertelnych chorób zakaźnych, co może przyczynić się do zagłady ludzkości - zaalarmował Peter Sand, dyrektor wykonawczy Globalnego Funduszu do Walki z AIDS, Gruźlicą i Malarią. Według niego w najbiedniejszych społecznościach świata choroby zakaźne zabijają znacznie więcej ludzi niż pandemia Covid-19.

Zdjęcie Według Globalnego Funduszu zmiany klimatu mogą się przyczynić do rozwoju chorób zakaźnych / Noel CELIS i Giorgio VIERA / AFP