Globalne ocieplenie wywoła kolejny problem. Przywlecze do Europy nietypowe choroby

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ostrzegła, że liczba przypadków zachorowań na dengę może być w 2023 roku rekordowa. Wirus dengi przenoszony jest przez komary należące do gatunku Aedes aegypti oraz Aedes albopictus. Zagrożona zakażeniem jest obecnie połowa mieszkańców świata.

Ośmiokrotny wzrost liczby przypadków

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska z Katedry Wirusologii i Immunologii UMCS w Lublinie, odnosząc się do zachorowań na dengę przypomniała, że obecnie jest to choroba tropikalna, występująca na południu Azji i w Środkowej Afryce, a także na południu Stanów Zjednoczonych. - Jest to bardzo groźna choroba, mogąca prowadzić do tzw. gorączki krwotocznej o 30 proc. odsetku zgonów. W skali roku odnotowuje się ok. 25 tys. zgonów na całym świecie z tego powodu - podała wirusolog.