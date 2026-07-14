Globalne mocarstwo wysyła Europie ostrzeżenie. "Nie ma prawa"

Marta Stępień

Oprac.: Marta Stępień

Europa nie jest stroną sporu dotyczącego Morza Południowochińskiego i nie ma prawa wypowiadać się na temat uzasadnionej suwerenności terytorialnej Chin - oświadczył rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian. To reakcja na oświadczenie Unii Europejskiej, która stwierdziła, że ekspansywne roszczenia Państwa Środka na spornym akwenie nie mają podstaw prawnych.

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Xi Jinping
Przywódca Chin Xi JinpingVINCENT THIAN / POOLAFP

W skrócie

  • Chiny uznały, że Europa nie powinna zabierać głosu w sprawie suwerenności terytorialnej Państwa Środka na Morzu Południowochińskim.
  • MSZ Chin wezwało dyplomatów krajów europejskich po oświadczeniach dotyczących sporu o Morze Południowochińskie.
  • W oświadczeniu 14 państw podkreślono obowiązywanie orzeczenia trybunału w Hadze z 2016 roku, które odrzuca chińskie roszczenia morskie na tym akwenie.
  • Chiny powtórzyły, że werdykt trybunału nie jest dla nich wiążący. Sytuacja na Morzu Południowochińskim regularnie prowadzi do incydentów z udziałem straży przybrzeżnej i formacji paramilitarnych.
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Ministerstwo Spraw Zagranicznych Chin wezwało stronę europejską do zachowania ostrożności w wypowiedziach i działaniach dotyczących Morza Południowochińskiego.

Według Pekinu ma to zapobiec negatywnemu wpływowi na stosunki i współpracę między Państwem Środka i Brukselą.

Chiny z ostrzeżeniem dla Europy. Wezwali dyplomatów

- Europa nie jest stroną sporu dotyczącego kwestii Morza Południowochińskiego i nie ma prawa wypowiadać się na temat uzasadnionej suwerenności terytorialnej Chin oraz ich praw i interesów morskich na tym akwenie - powiedział rzecznik chińskiego MSZ Lin Jian.

Przedstawiciel władz w Pekinie zareagował na niedzielne oświadczenie, w którym grupa państw, w tym niektóre kraje europejskie, stwierdziły, że ekspansywne roszczenia morskie Chin na Morzu Południowochińskim nie mają żadnej podstawy prawnej. Następnie stosowne oświadczenie wydała również UE.

Lin Jian powiadomił, że Pekin wezwał dyplomatów poszczególnych krajów i złożył na ich ręce "stanowcze protesty".

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Urzędnik skomentował również powrót do blokady morskiej Iranu przez Stany Zjednoczone. Według amerykańskiego wojska blokada weszła w życie we wtorek w nocy. "Chiny bardzo zaniepokojone wznowieniem konfliktu zbrojnego w regionie Zatoki Perskiej" - oświadczył.

Morze Południowochińskie. Wspólna deklaracja kilkunastu państw

Grupa 14 państw, w tym Filipiny i Japonia, w wydanym w oświadczeniu podkreśliła wiążący charakter orzeczenia Stałego Trybunału w Hadze z 2016 r., które unieważniło roszczenia morskie Chin na Morzu Południowochińskim. Sygnatariusze wezwali władze w Pekinie, które konsekwentnie negują wyrok, do jego uznania.

Wspólna deklaracja, wydana w 10. rocznicę wyroku, określa go jako "ostateczny, prawnie wiążący i definitywny".

W dokumencie sygnatariusze, m.in. Stany Zjednoczone, Wielka BrytaniaAustralia, podkreślili, że w świetle Konwencji ONZ o prawie morza "brak jest podstaw prawnych dla szeroko zakrojonych roszczeń morskich Chin na Morzu Południowochińskim, w tym tych opartych na 'prawach historycznych'". Wyrazili także "silny sprzeciw wobec jednostronnych działań" i "wykorzystywania sił straży przybrzeżnej, wojska oraz milicji morskiej do nękania, blokowania i zastraszania innych państw" na morzu i w powietrzu.

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Orzeczenie trybunału w Hadze. "Nie ma mocy wiążącej"

Proces przed trybunałem w Hadze zainicjowały w 2013 r. Filipiny w reakcji na przejęcie przez Chiny kontroli nad jedną ze spornych płycizn. Wydane trzy lata później orzeczenie głosi, że chińska koncepcja tzw. linii dziewięciu kresek, na mocy której Pekin rości sobie "historyczne prawa" do zasobów na niemal całym spornym akwenie, nie ma podstaw w Konwencji ONZ o prawie morza (UNCLOS). Pekin od początku odrzucał to orzeczenie.

W piątek rzeczniczka chińskiego MSZ Mao Ning powtórzyła, że werdykt "nie ma mocy wiążącej", a Chiny "nigdy nie zaakceptują roszczeń" na nim opartych.

Z kolei minister spraw zagranicznych Filipin Maria Theresa Lazaro przyrównała wyrok do latarni morskiej, która "stoi nieruchomo, by ostrzegać przed zagrożeniami i prowadzić wszystkie statki do bezpiecznego portu".

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Morze Południowochińskie. Regularnie dochodzi tam do incydentów

Region Morza Południowochińskiego jest uznawany za jeden z najbardziej zapalnych punktów Azji Południowo-Wschodniej. Przez akwen ten prowadzi szlak dla handlu o wartości ponad trzech bilionów dolarów rocznie, jest on też potencjalnie bogaty w złoża ropy i gazu.

W ostatnich latach regularnie dochodzi tam do niebezpiecznych incydentów z udziałem chińskiej straży przybrzeżnej oraz formacji paramilitarnych. Wobec jednostek filipińskich stosowane były m.in. armatki wodne oraz lasery klasy wojskowej.

Prawa do części obszarów morza roszczą sobie również Wietnam, Malezja, Brunei oraz Tajwan.

Źródło: Reuters

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