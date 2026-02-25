W skrócie Pierwsza fabryka ukraińskich dronów rozpoczęła działalność we wschodniej Anglii.

Firma Ukrspecsystems zainwestuje 200 mln funtów w projekt i utworzy 500 miejsc pracy.

Dania prowadzi rozmowy z ukraińską firmą Skyfall w sprawie uruchomienia produkcji dronów oraz kontynuuje budowę zakładu Fire Point do produkcji paliwa rakietowego.

Zakład firmy Ukrspecsystems, która będzie produkowała ukraińskie drony znajduje się we wschodniej Anglii.

Londyn. Wałerij Załużny o produkcji dronów: Nie jest to przeniesienie punktu ciężkości z Ukrainy

"Ukraina walczy w warunkach ciągłych ataków rakietowych, niszczenia infrastruktury i zagrożeń dla produkcji. A nasi inżynierowie tworzą rozwiązania, które powstają bezpośrednio z doświadczeń frontu. Udoskonalają systemy nie na podstawie wyników badań teoretycznych, ale na podstawie wyników rzeczywistych zastosowań bojowych" - przekazał w mediach społecznościowych Załużny.

Ambasador podkreślał, że w związku z tym "uruchomienie produkcji w Wielkiej Brytanii ma głęboką logikę strategiczną".

Załużny zaznaczył jednak, że "nie jest to przeniesienie punktu ciężkości z Ukrainy", tylko rozszerzenie wspólnych możliwości i stworzenie drugiego obwodu stabilności, który ma zagwarantować ciągłość produkcji.

Wielka Brytania. Firma Ukrspecsystems rozpoczęła produkcję dronów

We wrześniu ubiegłego roku firma Ukrscpecsystems, będąca jednym z czołowych ukraińskich producentów dronów, ogłosiła, że zainwestuje 200 mln funtów w produkcję systemów bezzałogowych na terytorium Wielkiej Brytanii.

Zapowiadała wówczas, że zamierza zbudować fabrykę oraz centrum testowo-szkoleniowe dla dronów i ich operatorów.

Całość ma mieć powierzchnię 11 tys. metrów kwadratowych, a efektem inwestycji powinno być utworzenie 500 miejsc pracy. Ukrspecsystem nie sprecyzował, jakie rodzaje dronów będą tam produkowane.

Dania. Firma zbrojeniowa Skyfall planuje uruchomienie produkcji

Dzień wcześniej, we wtorek, rząd w Kopenhadze poinformował, że prowadzi rozmowy z ukraińską firmą zbrojeniową Skyfall na temat uruchomienia produkcji na terytorium Danii.

Minister obrony Danii Troels Lund Poulsen podkreślił, że sprowadzenie ukraińskich firm zbrojeniowych oraz ich współpraca z duńskim przemysłem wzmocni bezpieczeństwo obu krajów.

Spółka Skyfall produkuje obecnie około 5 tys. dronów Vampire miesięcznie i do rozwoju potrzebuje bezpiecznych lokalizacji. Z kolei duńskie wojsko potrzebuje nowoczesnych i sprawdzonych na polu walki bezzałogowców.

W grudniu zeszłego roku w Vojens na południu Jutlandii rozpoczęto budowę pierwszego zakładu ukraińskiej firmy Fire Point, gdzie produkowane będzie paliwo rakietowe.

Poulsen przypomniał, że Dania jest jednym z największych partnerów Ukrainy od początku wywołanej przez Rosję pełnoskalowej wojny. Najpierw współpracowano poprzez darowizny sprzętu obronnego, w tym samolotów F-16, szkolenie ukraińskich żołnierzy, aż po inwestycje w ukraiński przemysł zbrojeniowy w ramach tzw. modelu duńskiego. Program polega na zamawianiu i opłacaniu broni dla ukraińskiej armii bezpośrednio z zakładów w Ukrainie.

