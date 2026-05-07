W skrócie Premier Włoch Giorgia Meloni podziękowała Polsce za działania na rzecz ochrony zewnętrznych granic Unii Europejskiej i wsparcie udzielone uchodźcom z Ukrainy.

Donald Tusk i Giorgia Meloni omówili współpracę polsko-włoską, sytuację międzynarodową, kwestie nielegalnej imigracji oraz zapowiedzieli prace nad nowym traktatem między krajami.

Donald Tusk spotkał się także z papieżem Leonem XIV, przekazał zaproszenie do Polski i omówił przekazaną przez papieża myśl o jedności i nadziei.

Podczas spotkania z dziennikarzami po ponad godzinnej rozmowie w Palazzo Chigi Giorgia Meloni przypomniała, że w 1991 roku zawarto umowę o przyjaźni między Włochami a Polską. Oboje liderów wyraziło chęć przystąpienia do konsultacji na temat nowego polsko-włoskiego traktatu.

Tusk przekazał, że głównym tematem rozmów z Meloni była sytuacja międzynarodowa. Podkreślił, że w kwestii Ukrainy Polska i Włochy mają identyczne poglądy, a podobne w kwestii m.in. ETS i funduszy europejskich.

- Jestem być może politykiem staromodnym. (...) Jestem przywiązany do moralnych fundamentów polityki i wiem, że jeśli ktoś w Europie ma dokładnie takie samo podejście, to znaczy, wierzy w to, że moralność i prawda mają sens w polityce, to jest pani Giorgia Meloni. Czasami tacy ludzie, jak my, czują się samotni, a okazuje się, że niepotrzebnie, bo jest nas dużo więcej, niż niektórzy myślą - dodał.

Polska - Włochy. Meloni wspomniała o hymnach: Jedyny taki przypadek na świecie

Wśród tematów czwartkowych rozmów z Donaldem Tuskiem - dotyczących współpracy w ramach Unii Europejskiej - Meloni wymieniła konkurencyjność i konieczność zniesienia wewnętrznych ceł oraz wszystkich mechanizmów, które, jak dodała, przyczyniają się do wzrostu cen.

Meloni dodała, że z premierem Tuskiem rozmawiała też o nielegalnej imigracji. Jej zdaniem Polska "jest na pierwszej linii obrony zewnętrznych granic UE przed nielegalną imigracją". - Dziękujemy Polsce za solidarność, jaką okazała uchodźcom z Ukrainy - dodała.

Premier Włoch zwróciła uwagę również na silne związki między oboma krajami i przypomniała, że w polskim i włoskim hymnie są wzajemne odniesienia do obu krajów. Dodała, że lubi przypominać o tym, że to jedyny taki przypadek na świecie. Jak zaznaczyła, oba narody łączy też postać papieża Jana Pawła II.

Tusk zabrał głos po spotkaniu z Meloni. "Jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy"

Jeszcze przed spotkaniem Donald Tusk twierdził, że jego efektem może być "praca, i to taka w pilnym trybie, nad podniesieniem naszej relacji na zdecydowanie wyższy poziom".

- Z wielką satysfakcją usłyszałem od pani premier, że Włochy i oczywiście Polska, i ja także, jesteśmy gotowi do poważnej rozmowy, do rozpoczęcia takich serdecznych i poważnych negocjacji, które powinny zakończyć się nowym traktatem - powiedział Tusk podczas wspólnych oświadczeń z włoską premier.

W zeszłym roku Polska podpisała już traktat zacieśniający współpracę z Francją, a w najbliższych tygodniach ma zostać podpisane podobne porozumienie z Wielką Brytanią.

- My na pewno jeszcze po drodze podpiszemy niejedną umowę, także dotyczącą na przykład wspólnej polityki obronnej - mówił Tusk w kontekście Włoch. - Polska bardzo dobrze rozumie problem Południa, to nie jest nasz problem w sensie fizycznym, ale bardzo dobrze rozumiemy, że Włochy i inne kraje potrzebują pełnej solidarności i wsparcia, szczególnie jeśli chodzi o nielegalną imigrację, ale też o inne zagrożenia związane z taką hybrydową agresją, której jesteśmy wszyscy ofiarami - mówił.

Premier z wizytą we Włoszech. Odwiedził Watykan

Wcześniej, o godz. 9, premier został przyjęty na audiencji przez Leona XIV. Jak stwierdził, odnalazł w papieżu "kapitalnego rozmówcę", a sama rozmowa była "poza protokołem i zaskakująco nieoficjalna".

- To jest coś wyjątkowego mieć właściwie identyczne poglądy na sprawy polityczne - opowiadał Tusk. - Ojciec Święty przekazał bardzo ważną dla mnie myśl - (...) kierował to do wszystkich Polek i Polaków - żeby nie opuszczać głowy, żeby nie tracić nadziei, tylko wręcz przeciwnie. Żeby budować siłę na rzecz dobra i żeby jednoczyć się wokół dobrych rzeczy. (...) Że świat nie musi się pogrążać w chaosie, jeśli ludzie dobrej woli odnajdą siebie i będą działać zjednoczeni - dodał.

Oprócz rozmowy obaj wymienili się także prezentami. Premier wręczył papieżowi Pięcioksiąg Mojżeszowy w języku kaszubskim, sam otrzymał album o malarstwie z lokalnymi zbiorami.

Donald Tusk potwierdził zaproszenie papieża do Polski w imieniu polskich władz i całego narodu, które zostało przyjęte. Sama wizyta - jak mówił - mogłaby się odbyć w 2028 roku.

