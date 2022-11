Gigantyczna złota rybka. Wędkarz miał niesamowite szczęście

Brytyjski wędkarz swoją zdobycz złapał na haczyk we francuskim łowisku. Gigantyczny pomarańczowy okaz potocznie określany "złotą rybką" został nazwany Marchewką. Ważył 30,5 kg i po pamiątkowej sesji zdjęciowej wypuszczono go do wody.

Zdjęcie Nieuchwytną przez 20 lat rybę złowiono we Francji / Bluewater Lakes / facebook.com