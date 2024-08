Zebrani zaatakowali policjantów pilnujących budynku, rzucając w nich m.in. krzesłami, koszami na śmieci i innymi przedmiotami, a później grupa osób przedarła się przez kordon policyjny i weszła do wnętrza hotelu, próbując go podpalić . Wybite zostały okna w budynku, a co najmniej jeden policjant odniósł obrażenia. Ze wstępnych informacji wynika, że ani pracownicy hotelu, ani goście nie odnieśli żadnych obrażeń.

Wielka Brytania. "Całkowicie przerażające" sceny

Rząd Wielkiej Brytanii reaguje na antyimigranckie protesty

W niedzielę premier Keir Starmer zapewnił, że uczestnicy zamieszek "zmierzą się z pełną mocą prawa". - Gwarantuję, że będziecie żałować, że wzięliście udział w tym zamieszaniu, czy to bezpośrednio, czy też za pośrednictwem internetu. Nie ma żadnego uzasadnienia dla podejmowania takich działań. Ludzie w tym kraju mają prawo do bezpieczeństwa, a mimo to byliśmy świadkami ataków na meczety i społeczności muzułmańskie - mówił szef brytyjskiego rządu. Podkreślił, że wydarzenia, które mają miejsce, nie są protestami, lecz przemocą, a na to nie ma przyzwolenia.