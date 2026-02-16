Gezani spustoszył turystyczny raj. Rośnie liczba ofiar, ogromne zniszczenia

Liczba ofiar cyklonu Gezani, który uderzył w Madagaskar, wzrosła do 59 - przekazała agencja AFP. Lokalne służby poinformowały ponadto, że w dalszym ciągu trwają poszukiwania 15 zaginionych osób. Tropikalna burza doprowadziła do zniszczenia kilkudziesięciu tysięcy budynków oraz pozbawiła mieszkańców wody i prądu. To drugie tak tragiczne uderzenie huraganu w afrykańską wyspę w tym miesiącu.

Zniszczone budynki, powalone konstrukcje i porozrzucane przedmioty po lewej stronie kontrastują z zalanymi ulicami i kobietą niosącą worek na głowie pośród wody po prawej stronie, ukazując dramatyczny wpływ katastrof klimatycznych na tereny mieszkalne.
  • Liczba ofiar tropikalnej burzy Gezani na Madagaskarze wzrosła do 59, a 15 osób uznaje się za zaginione.
  • Cyklon zniszczył lub uszkodził dziesiątki tysięcy domów i budynków oraz pozbawił mieszkańców wody i prądu.
  • Wsparcia służbom na Madagaskarze udzieliły Chiny i Francja, a papież Leon XIV przekazał kondolencje dotkniętym katastrofą.
Krajowe Biuro ds. Zarządzania Ryzykiem i Katastrofami (BNRGC) poinformowało, że w wyniku cyklonu Gezani, który uderzył w Madagaskar, życie straciło co najmniej 59 osób. Ponadto 15 osób w dalszym ciągu uznaje się za zaginionych.

Służby z Madagaskaru dodały także, że ze względu na ogromną ilość wód opadowych ponad 16 tysięcy mieszkańców musiało opuścić swoje domy.

Cyklon Gezani uderzył w Madagaskar. Rośnie liczba ofiar, zniszczone tysiące budynków

Większość ofiar śmiertelnych odnotowano w portowym mieście Toamasina na wschodnim wybrzeżu. Jest to drugi największy ośrodek miejski na Madagaskarze. Liczy on bowiem niemal 400 tysięcy mieszkańców.

Jak podały lokalne władze, cyklon uszkodził tysiące budynków. Zniszczeniu uległo bowiem około 25 tysięcy domów, a 27 tysięcy zostało zalanych. Ponadto niezdatnych do użytku jest ponad 200 pomieszczeń, w których na co dzień uczą się dzieci.

    Przypomnijmy, że huragan Gezani uderzył w Madagaskar w zeszły wtorek. Tropikalna burza dotarła do lądu przy prędkości wiatru przekraczającej 250 kilometrów na godzinę. Skłoniło to rząd do ogłoszenia stanu wyjątkowego.

    Madagaskar. Sytuacja nadal pozostaje trudna, mieszkańcy zostali przebadani pod kątem malarii

    Jak poinformowała agencja AFP, sytuacja na miejscu nadal jest trudna. Ulice w centrum miasta Toamasina zalewane są bowiem błotnistą wodą powodziową, a pomiędzy zamkniętymi sklepami i domami "walają się gruzy".

    Mieszkańcy ustawiają się w długich kolejkach po jedzenie w szkole podstawowej, która stała się ośrodkiem pomocy humanitarnej. Służby ponadto przebadały ich pod kątem malarii.

    Światowy Program Żywnościowy, będący agencją Organizacji Narodów Zjednoczonych (ONZ), ostrzegł w piątek, że "skala zniszczeń jest przytłaczająca". Miasto było bowiem całkowicie pozbawione wody, a dostęp do prądu miało jedynie 5 proc. mieszkańców.

    Skutki poważnej katastrofy naturalnej widoczne w zniszczonej zabudowie mieszkalnej przy brzegu rzeki, liczne powalone drzewa i walające się szczątki, w tle wyłania się budynek świątyni z kopułą, niebo pokryte chmurami.
    Madagaskar. Centrum miasta Toamasina po przejściu cyklonu tropikalnego GezaniRIJASOLO AFP

    Ze względu na sytuację wsparcia służbom poszukiwawczo-ratowniczym udzieliły Chiny i Francja. Ponadto papież Leon XIV złożył w niedzielę kondolencje i modlił się za "ludność Madagaskaru, która została dotknięta dwoma cyklonami jeden po drugim".

    Przed cyklonem Gezani ostrzegało polskie MSZ

    Głos w sprawie sytuacji na afrykańskiej wyspie zabrało również w zeszłym tygodniu polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych, które ostrzegało przed "dużym prawdopodobieństwem wystąpienia cyklonu tropikalnego". Ponadto ambasada Polski w Nairobi apelowała o zachowanie maksymalnej ostrożności.

    Dodajmy, że burza Gezani dotknęła również sąsiedni Mozambik. Cyklon jednak ominął wybrzeże kraju, powodując znacznie mniejsze szkody. Mimo to władze poinformowały o czterech ofiarach śmiertelnych.

    Wcześniej, bo na początku lutego, południowo-zachodnią część Madagaskaru nawiedził cyklon tropikalny Fytia, w wyniku którego zginęło co najmniej siedem osób, a ponad 20 tysięcy zostało zmuszonych do opuszczenia domów.

    Agencja AFP zwraca uwagę, iż Madagaskar jest bardzo podatny na coraz bardziej ekstremalne zjawiska pogodowe spowodowane zmianami klimatu.

    Źródło: AFP

