W skrócie Generałowie USA wyrażają poważne obawy wobec nowej Strategii Obrony Narodowej, obawiając się zmiany priorytetów amerykańskiego wojska.

Nowa strategia może osłabić zaangażowanie USA w Europie i koncentrować się na zagrożeniach krajowych, co budzi niepokój wśród sojuszników i wojskowych.

Prezydent Trump i minister Hegseth planują bezprecedensowe spotkanie dowódców wojskowych, wzbudzając tym spekulacje i obawy o bezpieczeństwo.

Jak poinformowała gazeta, powołując się na ośmiu obecnych i byłych przedstawicieli władz, dowódcy są poważnie zaniepokojeni będącą w opracowaniu Strategią Obrony Narodowej, która ustala priorytety, dotyczące zasobów i rozmieszczania sił amerykańskich na całym świecie.

Krytyka ze strony wielu czołowych oficerów, w tym gen. Dana Caine'a, przewodniczącego Komitetu Połączonych Szefów Sztabów, pojawia się w momencie, gdy Pete Hegseth zmienia priorytety wojskowe USA. Według niego Pentagon ma koncentrować się na zagrożeniach dla ojczyzny, ograniczając konkurencję USA z Chinami i bagatelizując rolę Ameryki w Europie i Afryce - czytamy.

USA. Media: Generał Caine rozmawiał z Hegsethem

Osoby zaznajomione z pracami nad strategią opisywały rosnące poczucie frustracji w związku z planem, który uważały za krótkowzroczny i potencjalnie nieistotny ze względu na osobiste i czasami sprzeczne podejście prezydenta do polityki zagranicznej - przekazał dziennik.

Strategię opracowują osoby nominowane przez Trumpa, w tym urzędnicy, którzy wcześniej krytykowali długotrwałe zaangażowanie Stanów Zjednoczonych w Europie i na Bliskim Wschodzie.

Według dwóch osób zaznajomionych ze sprawą Caine podzielił się w ostatnich tygodniach swoimi obawami z najwyższym kierownictwem Pentagonu. - Przekazał Hegsethowi bardzo szczerą opinię - powiedziała jedna z tych osób. - Nie wiem, czy Hegseth w ogóle rozumie znaczenie Strategii i dlatego myślę, że Caine tak bardzo się starał - dodała.

Druga osoba stwierdziła, że Caine próbował doprowadzić do tego, by Strategia nadal koncentrowała się na przygotowaniu wojska do odstraszenia i - jeśli to okazałoby się konieczne - pokonania Chin w konflikcie.

USA. Wielka narada generałów w Pentagonie. W spotkaniu weźmie udział Trump

Jak napisał "Washington Post", Hegseth i jego urzędnicy sygnalizowali, że Pentagon wycofa część sił z Europy i połączy dowództwa w sposób, który niepokoi niektórych amerykańskich sojuszników, szczególnie w obliczu wojny Rosji z Ukrainą i niedawnych rosyjskich wtargnięć w przestrzeń powietrzną NATO.

Na wtorek Hegseth zwołał setki amerykańskich dowódców wojskowych z całego świata do bazy w Quantico, w Wirginii. Według mediów minister ma wygłosić przemówienie na temat "etosu wojownika", nowej wizji resortu i standardów w wojsku. W spotkaniu ma uczestniczyć też prezydent Trump.

Pierwotnie dowódcom nie podano przyczyny bezprecedensowego zebrania, co wzbudziło w wojsku niepokój, spekulacje, a nawet obawy o bezpieczeństwo zebrania wszystkich dowódców w jednym miejscu.

