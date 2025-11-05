W skrócie Generał Aleksander Wolfowicz oskarża Polskę i Litwę o prowadzenie wojny hybrydowej na granicy z Białorusią.

Białoruski polityk twierdzi, że polskie władze były nieprzygotowane na incydent z dronami i niewłaściwie zareagowały na ostrzeżenia.

Decyzje Warszawy według Wolfowicza destabilizują region i szkodzą interesom Wspólnoty Niepodległych Państw.

Sekretarz stanu Rady Bezpieczeństwa Białorusi generał Aleksander Wolfowicz skrytykował Polskę i Litwę podczas spotkania Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP) w Moskwie. Jak stwierdził, działania obu państw na granicy z Białorusią są "elementem wojny hybrydowej".

Wolfowicz dodał, że Białoruś podejmuje próby znalezienia wspólnego języka z każdym ze swoich sąsiadów. - Jak mawia nasz prezydent: "Sąsiadów się nie wybiera, są od Boga..." - dodał, cytowany przez Eadaily.

Białoruś uderza w Polskę. "Byli kompletnie zdezorientowani"

Sekretarz stanu kontynuował krytykę przez nawiązanie do ataku dronów nad Polską.

- Niedawno widzieliśmy bezzałogowe statki powietrzne nad naszym terytorium i widzieliśmy, jak zmierzały w kierunku Polski. Wykonaliśmy gest, ostrzegając z wyprzedzeniem polskie władze - podkreślił Wolfowicz.

Według Wolfowicza część dronów zestrzelono nad Białorusią, natomiast o pozostałych polska strona była informowana.

- Polacy byli kompletnie zdezorientowani i nieprzygotowani - kraj, który chce się uważać za lidera w Europie pod względem militarnym - stwierdził sekretarz.

Wolfowicz podkreślił również, że Polska zamiast "konstruktywnie wyrazić wdzięczność, nawiązać dialog i obiektywnie zbadać przyczyny, po prostu zamknęła granicę na tydzień". Zdaniem sekretarza decyzja ta najbardziej uderzyła w samych Polaków.

Ponadto polityk zaznaczył, że takie decyzje nie tylko destabilizują sytuację w regionie, ale uderzają również w interesy państw WNP, przez które przebiega szlak handlowy między Wschodem a Zachodem.

Drony nad Polską. Część nadleciała z Białorusi

W nocy z 9 na 10 września odnotowano i precyzyjnie namierzono co najmniej 19 przekroczeń polskiej przestrzeni powietrznej przez rosyjskie drony. Donald Tusk informował, że po raz pierwszy spora ich część nadleciała z terytorium Białorusi.

Szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. Wiesław Kukuła potwierdził, że strona białoruska poinformowała Polskę, że przez ich przestrzeń powietrzną w kierunku granicy zmierzają bezzałogowce.

Decyzję o zamknięciu przejść granicznych z Białorusią polski rząd wydał natomiast ze względu na agresywne manewry rosyjsko-białoruskie "Zapad-2025", które przeprowadzane były nieopodal terytorium Rzeczypospolitej.

