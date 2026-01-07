W skrócie USA przejęły rosyjski tankowiec Marinera na Atlantyku, co generał Jarosław Kraszewski uznał za możliwy początek nowego rozdziału w relacjach Waszyngtonu z Moskwą.

Generał uważa, że bezpośrednie starcie zbrojne jest mało prawdopodobne, ponieważ Rosja znalazłaby się w trudnej sytuacji gospodarczej i finansowej.

Według gen. Kraszewskiego Moskwy nie stać na eskalację konfliktu w Ukrainie, a działania USA mają na celu odcięcie Rosji od współpracujących z nią państw.

Stany Zjednoczone po raz pierwszy w historii przejęły rosyjski statek - tankowiec Marinera (Bella-1), na którego pokład na Oceanie Atlantyckim weszły amerykańskie siły zbrojne. Czy działanie to oznacza nowy rozdział w historii stosunków amerykańsko-rosyjskich?

Gen. Jarosław Kraszewski nie ma wątpliwości, że tak. - Jakby nie patrzeć, prezydent Trump wyłożył kilka propozycji, do których Putin ustosunkował się tak, jak się ustosunkował, czyli generalnie wysłuchał, zapomniał, wrócił do tego, co robił - ocenił wojskowy, analizując wcześniejsze akty w relacjach przywódców.

Gen. Jarosław Kraszewski o akcji USA na Atlantyku

Gen. Kraszewski przypomniał słowa amerykańskiego politologa George'a Friedmana, który wskazywał, jakie okoliczności mogą doprowadzić do zapaści ekonomicznej w Rosji.

- Wyłącznie utrzymanie ceny "baryłki zachodniej", czyli pochodzącej z państw OPEC lub niezrzeszonych w OPEC, a wydobywających, produkujących paliwa na poziomie niższym niż baryłka rosyjska, przyczyni się do tego, że Rosja upadnie gospodarczo i finansowo - wskazał.

- I to jest w tej chwili rozgrywka, którą Trump prowadzi, i w tym kierunku będzie to zmierzało - przewiduje nasz rozmówca, analizując operację USA na Atlantyku.

Generał podkreślił, że - w jego przekonaniu - amerykańskiemu prezydentowi chodzi o "wycinanie satelit" współpracujących z Rosją, które pomimo sankcji mogłyby dalej prowadzić z Moskwą wymianę towarowo-handlową.

W związku z faktem, że do przejęcia tankowca doszło w pobliżu rosyjskich okrętów wojskowych, zastanawia to, czy Moskwa mogłaby zaryzykować bezpośrednie starcie celem obrony swojej własności. Gen. Kraszewski wątpi jednak w taki scenariusz.

- Nie sądzę, że doszło do jakiejkolwiek walki, bo Rosja sama sobie strzeliłaby w potylicę - ocenił.

"Rosji na to nie stać". Dowódca o możliwości eskalacji w Ukrainie

"Nowy rozdział" w relacjach amerykańsko-rosyjskich rozpoczęty działaniami USA w Wenezueli rodzi pytania o to, czy skłonią one Władimira Putina do śmielszych działań na półkuli wschodniej, przede wszystkim w Ukrainie.

- Pewnikiem będą one eskalowały w kierunku infrastruktury krytycznej i cywilnej, ale to nie powinno nikogo dziwić, bo zasadniczo ta "operacja specjalna" skupiona jest przede wszystkim na tym - ocenił gen. Kraszewski.

Wojskowy wątpi jednak w to, że Kreml ma fundusze, by móc nakręcać spiralę konfliktu. - Moim zdaniem Rosji na to nie stać, bo chwieje się gospodarczo, finansowo i ekonomicznie w przemyśle ciężkim i zbrojeniowym, i nie jest w stanie zabezpieczyć potrzeb jej wojsk walczących na Ukrainie. Jeśli miałaby takie zdolności, to ta "operacja" dawno by się już zakończyła, niestety na niekorzyść Ukrainy - stwierdził nasz rozmówca.

Amerykanie przejęli tankowiec pod rosyjską banderą. Operacja na Oceanie Atlantyckim

Jak informowała w środę agencja Reutera, od dwóch tygodni USA prowadziły akcję przejęcia powiązanego z Wenezuelą tankowca z ropą. Operację prowadziła straż przybrzeżna oraz amerykańskie wojsko. Doniesienia potwierdziło Dowództwo Europejskie armii USA.

Marinera, znana pierwotnie jako Bella-1, miała przedrzeć się przez amerykańską blokadę spowodowaną sankcjami na rosyjskie tankowce. Jednostka zaliczana jest do tzw. floty cieni.

Głos w sprawie zabrał minister wojny USA Pete Hegseth. "Blokada sankcjonowanej i nielegalnej wenezuelskiej ropy pozostaje w pełni obowiązująca na całym świecie" - ogłosił.

Wkrótce później Dowództwo Południowe USA poinformowało o zajęciu kolejnego tankowca M/T Sophia, również objętego sankcjami za przewóz rosyjskiej ropy.

Tekst jest aktualizowany...

