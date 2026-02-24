W skrócie Donald Trump zaprzecza twierdzeniom, jakoby generał Dan Caine ostrzegał przed atakiem na Iran z powodu braków amunicji i wsparcia sojuszników.

Prezydent USA podkreśla, że Caine uważa ewentualną eskalację militarną z Iranem za sytuację, którą Stany Zjednoczone "mogłyby łatwo wygrać".

Według wojska rolą generała Caine'a jest "przedstawianie opcji militarnych", a ostateczna decyzja należy do prezydenta, który twierdzi, że dąży do porozumienia, ostrzegając Iran przed konsekwencjami jego odrzucenia.

Prezydent USA Donald Trump odpiera twierdzenia, jakoby jego główny doradca wojskowy, przewodniczący Kolegium Połączonych Szefów Sztabów generał Dan Caine prywatnie ostrzegał, że jeśli amerykański przywódca wyda rozkaz ataku militarnego na Iran, brak niezbędnej amunicji i wsparcia ze strony sojuszników może stanowić zagrożenie dla amerykańskich wojsk.

Caine to ceniony przez Trumpa wojskowy, który odpowiadał za udany szturm sił USA w Wenezueli, zakończony pojmaniem Nicolasa Maduro.

"Z łatwością wygramy". Donald Trump o szansach USA w Iranie

"Generał Caine, podobnie jak my wszyscy, nie chciałby widzieć wojny, ale jeśli zostanie podjęta decyzja o wystąpieniu przeciwko Iranowi na poziomie militarnym, jego zdaniem będzie to coś, co z łatwością wygramy" - napisał Trump w serwisie Truth Social.

Stacja ABC News przypomina, że prezydent USA ma rozważać "opcje militarne" przeciwko Teheranowi, chcąc w ten sposób wywrzeć presję na Iran, by zakończył swój program nuklearny. Trump ostrzegał, że w przeciwnym razie reżim poniesie "nieprzyjemne" konsekwencje.

"Dowodził operacją Midnight Hammer". Trump wychwala generała

Amerykański prezydent powtórzył też swoje wcześniejsze twierdzenia, że irańskie zasoby nuklearne zostały "unicestwione" po przeprowadzonej latem 2025 roku operacji "Midnight Hammer".

"Dobrze zna Iran" - oznajmił Trump, odnosząc się do Caine'a - "bo dowodził operacją Midnight Hammer, atakiem na rozwijający się irański program nuklearny". "Nie jest to już rozwijający się program, bo został rozerwany na strzępy przez nasze wspaniałe bombowce B-2" - oświadczył Trump.

Rzecznik Połączonych Sztabów podkreślił w oświadczeniu, że rolą Caine'a jest przedstawianie "przywódcom cywilnym, którzy podejmują decyzje dotyczące bezpieczeństwa Ameryki, szeregu opcji militarnych, a także kwestii drugorzędnych oraz powiązanych z nimi skutków i zagrożeń".

"To będzie bardzo zły dzień". Prezydent USA ostrzega Iran

ABC News dodaje, że według przedstawiciela władz USA Teheran miał do wtorku przedstawić nową propozycję programu nuklearnego - miało to nastąpić przed kolejną rundą negocjacji w Genewie, którą w czwartek poprowadzi wysłannik Trumpa Steve Witkoff. Spotkanie będzie drugą rundą pośrednich rozmów między Stanami Zjednoczonymi a Iranem, podczas których stanowiska delegacji będą przekazywane przez przedstawicieli Omanu i Kataru.

Trump podkreślał, że to on podejmie ostateczną decyzję w sprawie ewentualnych działań militarnych przeciwko Iranowi, zaznaczając jednocześnie, że chce porozumienia z Teheranem.

"To ja podejmuję decyzję, wolałbym zawrzeć umowę niż jej nie zawierać, ale jeśli jej nie zawrzemy, będzie to bardzo zły dzień dla tego kraju, a także - co bardzo smutne - dla jego obywateli, ponieważ są wspaniali i cudowni, i coś takiego nigdy nie powinno im się przytrafić" - napisał Trump.

Stacja ABC News przypomina, że podczas poniedziałkowego przemówienia w Knesecie Iranowi groził premier Izraela Binjamin Netanjahu. Ostrzegał ajatollaha Alego Chameneiego, że jeśli Teheran zaatakuje, jego kraj "odpowie z siłą, której nie są w stanie sobie nawet wyobrazić". - Nikt nie wie, co przyniesie dzień. Jesteśmy czujni, przygotowani na każdy scenariusz - stwierdził Netanjahu.

