Gdzie jest Marcin Romanowski? Lokal, w którym mieszkał, jest już pusty

Paweł Sekmistrz

Oprac.: Paweł Sekmistrz

Lokal, w którym jeszcze do niedawna mieszkał w Budapeszcie Marcin Romanowski jest pusty - informuje przedstawiciel firmy odpowiadającej za wynajem mieszkania. Miejsce pobytu byłego wiceministra sprawiedliwości pozostaje nieznane. Tymczasem Zbigniew Ziobro miał opuścić Węgry i udać się do USA

Audio generowane przez AI (ElevenLabs) i może zawierać błędy
Marcin Romanowski
Marcin Romanowski opuścił mieszkanie w Budapeszciex.com/Jacek SlomionReporter

W skrócie

  • Miejsce zamieszkania Marcina Romanowskiego w Budapeszcie jest obecnie puste i nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości.
  • Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i obecnie znajduje się w Stanach Zjednoczonych.
  • Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro są objęci zarzutami prokuratury i wobec obydwu wydano europejskie nakazy aresztowania.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Mieszkanie przy ulicy Szilagyi Dezso położonej naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu jest puste. Jeszcze niedawno przebywał w nim Marcin Romanowski. Przedstawiciel firmy Pd Residence przyznał w rozmowie z PAP, że lokal czeka na nowego mieszkańca.

- Ostatni raz widziałem w budynku Marcina Romanowskiego 21 kwietnia. Umowa z nim wygasła 30 kwietnia. Gdy przyszedłem do mieszkania 1 maja, by dowiedzieć się, czy Romanowski będzie chciał ją przedłużyć, lokal był zupełnie pusty. Obecnie czeka na nowego najemcę - powiedział pracownik firmy.

Gdzie jest Marcin Romanowski? Były wiceminister opuścił lokal w Budapeszcie

Z dokumentów, do których wcześniej dotarły węgierskie media, wynika, że Romanowski mieszkał w lokalu od grudnia 2024 r. Portal Direkt36 informował, że były wiceminister wynajmował mieszkanie od pracownika frakcji parlamentarnej Fideszu.

Dziennikarze Direkt36 osobiście odwiedzili Romanowskiego w mieszkaniu pod koniec kwietnia, co uwiecznili na opublikowanym w sieci nagraniu. Romanowski otworzył im drzwi; poproszony o odpowiedź na kilka pytań, szybko je zamknął.

Zobacz również:

Marcin Romanowski przebywa na Węgrzech. Dziennikarze odkryli jego adres zamieszkania
Polska

Dziennikarze ustalili adres Romanowskiego. Polityk otworzył drzwi

Dawid Szczyrbowski
Dawid Szczyrbowski

Jeszcze przed zwycięstwem wyborczym premier Węgier Peter Magyar zapowiadał, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.

Nieoficjalnie: Zbigniew Ziobro jest w USA

W niedzielę w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Doniesienia potwierdził w źródłach w PiS Polsat News.

Do sprawy ustosunkował się też minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek. - Zbigniew Ziobro pojawił się na lotnisku w USA, ale nie wiemy jeszcze, czy zamierza tam zostać na stałe - powiedział pytany o sprawę przez Polsat News.

Prokuratura Krajowa wydała komunikat, w którym wskazała, że nie posiada danych potwierdzających wyjazd Ziobry poza strefę Schengen. "Wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane" - napisano.

Zobacz również:

Były minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
Polska

Waldemar Żurek o wyjeździe Zbigniewa Ziobry do USA. "Pojawił się na lotnisku"

Krzysztof Ryncarz
Krzysztof Ryncarz

Na ten moment nie ma żadnych informacji na temat tego, by w rzekomej podróży do USA byłemu ministrowi sprawiedliwości towarzyszył Marcin Romanowski.

Ziobro i Romanowski ukrywają się przed polskim wymiarem sprawiedliwości

Pod rządami Orbana Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania; wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 r. i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

Zobacz również:

Zbigniew Ziobro i Marcin Romanowski
Polska

"Zamieszanie gwarantowane". Polsko-węgierski prawnik o możliwościach Ziobry i Romanowskiego

Łukasz Szpyrka
Łukasz Szpyrka
"Prezydenci i premierzy": Pomysł Trumpa na przeniesienie żołnierzy z Niemiec do PolskiPolsat News

Najnowsze