Gdzie jest Marcin Romanowski? Lokal, w którym mieszkał, jest już pusty

W skrócie Miejsce zamieszkania Marcina Romanowskiego w Budapeszcie jest obecnie puste i nie wiadomo, gdzie przebywa były wiceminister sprawiedliwości.

Według doniesień medialnych Zbigniew Ziobro opuścił Węgry i obecnie znajduje się w Stanach Zjednoczonych.

Marcin Romanowski i Zbigniew Ziobro są objęci zarzutami prokuratury i wobec obydwu wydano europejskie nakazy aresztowania.

Mieszkanie przy ulicy Szilagyi Dezso położonej naprzeciwko siedziby węgierskiego parlamentu jest puste. Jeszcze niedawno przebywał w nim Marcin Romanowski. Przedstawiciel firmy Pd Residence przyznał w rozmowie z PAP, że lokal czeka na nowego mieszkańca.

- Ostatni raz widziałem w budynku Marcina Romanowskiego 21 kwietnia. Umowa z nim wygasła 30 kwietnia. Gdy przyszedłem do mieszkania 1 maja, by dowiedzieć się, czy Romanowski będzie chciał ją przedłużyć, lokal był zupełnie pusty. Obecnie czeka na nowego najemcę - powiedział pracownik firmy.

Z dokumentów, do których wcześniej dotarły węgierskie media, wynika, że Romanowski mieszkał w lokalu od grudnia 2024 r. Portal Direkt36 informował, że były wiceminister wynajmował mieszkanie od pracownika frakcji parlamentarnej Fideszu.

Dziennikarze Direkt36 osobiście odwiedzili Romanowskiego w mieszkaniu pod koniec kwietnia, co uwiecznili na opublikowanym w sieci nagraniu. Romanowski otworzył im drzwi; poproszony o odpowiedź na kilka pytań, szybko je zamknął.

Jeszcze przed zwycięstwem wyborczym premier Węgier Peter Magyar zapowiadał, że nie będzie gościć w kraju osób, które uciekają przed wymiarem sprawiedliwości.

W niedzielę w mediach zaczęły pojawiać się informacje, że Zbigniew Ziobro przebywa obecnie na terenie Stanów Zjednoczonych. Doniesienia potwierdził w źródłach w PiS Polsat News.

Do sprawy ustosunkował się też minister sprawiedliwości, Waldemar Żurek. - Zbigniew Ziobro pojawił się na lotnisku w USA, ale nie wiemy jeszcze, czy zamierza tam zostać na stałe - powiedział pytany o sprawę przez Polsat News.

Prokuratura Krajowa wydała komunikat, w którym wskazała, że nie posiada danych potwierdzających wyjazd Ziobry poza strefę Schengen. "Wszystkie pojawiające się w tym zakresie informacje są na bieżąco weryfikowane" - napisano.

Na ten moment nie ma żadnych informacji na temat tego, by w rzekomej podróży do USA byłemu ministrowi sprawiedliwości towarzyszył Marcin Romanowski.

Pod rządami Orbana Zbigniew Ziobro i jego były zastępca w resorcie sprawiedliwości Marcin Romanowski otrzymali na Węgrzech ochronę międzynarodową. Wobec obu polska Prokuratura Krajowa sformułowała zarzuty w sprawie nieprawidłowości w Funduszu Sprawiedliwości.

Wobec Romanowskiego warszawski sąd w połowie lutego wydał ponownie europejski nakaz aresztowania; wniosek prokuratury o ENA wobec Ziobry znajduje się w sądzie.

Pierwszy ENA za Romanowskim został wydany w grudniu 2024 r. Wtedy też okazało się, że węgierski rząd udzielił mu azylu. Rok później, w grudniu 2025 r., ten ENA uchylono. Prokuratura skierowała ponowny wniosek, a Sąd Okręgowy w Warszawie uwzględnił go w lutym 2026 r. i ponownie wydał ENA za Romanowskim.

