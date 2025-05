Leon XIV, wybrany w czwartek na głowę Kościoła katolickiego, postanowił na razie pozostać w swoim dotychczasowym mieszkaniu w Palazzo del Sant'Uffizio koło Placu Św. Piotra , w którym mieszkał do tej pory jako prefekt Dykasterii ds. Biskupów - to nowa informacja podana przez Ansę w piątek.

W czwartek wieczorem, kilka godzin po konklawe, papież udał się do gmachu, w którym do tej pory mieszkał. Spotkał się tam z lokatorami, co uwieczniono na selfie i nagraniach wideo.